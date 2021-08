2K Games e lo strategico di Firaxis sugli eroi Marvel: nuovi retroscena da Jeff Grubb

Discutendo del rumoreggiato strategico di Firaxis ambientato nell'universo Marvel, il giornalista e insider Jeff Grubb ha condiviso nuovi retroscena su questo progetto che, stando a quanto suggerito nei mesi scorsi anche da Jason Schreier, sarebbe già in sviluppo presso il team che ha dato forma agli ultimi XCOM.

Intervenuto a margine dell'ultimo streaming organizzato dai giornalisti di Giant Bomb, il redattore di VentureBeat si è riallacciato alle ultime indiscrezioni sullo strategico Marvel di Firaxis per spiegare come "il motivo per cui potrebbe essere considerato come una vera e propria IP inedita pur essendo ambientato nell'Universo Marvel è che... beh, non farà parte di nessun franchise attualmente presente nel Marvel Cinematic Universe e non proporrà nemmeno dei supereroi già conosciuti. Non ci sarà quindi nessun personaggio esistente nell'MCU, ma si svolgerà nell'universo Marvel più ampio e si concentrerà sugli elementi soprannaturali di quell'universo".

Sulla scorta delle informazioni ottenute dalle sue fonti anonime, Grubb aggiunge inoltre come "non so se questo porterà all'ingresso di personaggi come Blade, ma penso che ci saranno dei vampiri nel gioco, con quel genere di supereroi e villain mistici della Marvel. Credo perciò che si tratterà di un titolo che consentirà una grande personalizzazione per il proprio supereroe, o comunque per la squadra di personaggi da utilizzare in battaglia, in una forma simile a quella proposta da XCOM. Quindi sì, credo proprio che occorra considerarla come una proprietà intellettuale originale".

Naturalmente, come avvenuto con le ultime dichiarazioni di Grubb sull'uscita nel 2023 di Avowed Fable ed Hellblade 2, vi invitiamo a prendere con le pinze queste riflessioni e presunte anticipazioni.