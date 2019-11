2K Games: un team di sviluppo è al lavoro su un progetto misterioso

Secondo quanto si apprende da un annuncio di lavoro, 2K Games sta formando un nuovo team di sviluppo per un gioco non meglio specificato. Tuttavia proprio dalla descrizione che ci viene offerta, si possono trarre alcuni importanti indizi sul progetto.

Innanzi tutto 2K Games sta cercando un End Game Design Lead di esperienza per lavorare in un "piccolo gruppo di persone con molte ambizioni e le risorse per realizzarle". L'annuncio prosegue descrivendo il gioco: "Nel gioco che stiamo creando, la storia stessa arriva ad una conclusione. Il mondo, però, è qualcosa che stiamo progettando per essere vivo e per coinvolgere l'arco narrativo principale. Per fare questo vogliamo creare una serie di sistemi post-narrativi, missioni e progressione del personaggio che dia ai nostri fan la possibilità di sperimentare più contenuti, basati sul live-service". Sembra chiaro che il gioco avrà un arco narrativo principale, così come risulta altrettanto palese che il gioco continuerà con un end-game in progressione, basato su servizi live. Ovviamente gli utenti si sono scatenati con le supposizioni e sui forum come ResetEra si da per scontata l'evoluzione live-service del nuovo BioShock 4. Come sempre, va tutto preso con le pinze, dato che non si conoscono i dettagli del progetto.

Durante l'estate un altro annuncio di Visual Concepts aveva fatto pensare all'arrivo di un open world di carattere automobilistico. Come sempre vi terremo aggiornati.