2K e Nintendo Switch, non solo Borderlands e BioShock: altri giochi in arrivo?

Tra le nuove uscite Nintendo Switch di maggio 2020 trovano uno spazio di rilievo diversi titoli che portano la firma di 2K: in un'unica giornata, approderanno infatti sulla console della Casa di Kyoto diverse iconiche produzioni della software house.

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct è stato infatti confermato che il prossimo venerdì 29 maggio tre raccolte dedicate a Bioshock, XCOM e Borderlands arriveranno su Nintendo Switch. Sembra tuttavia che non si tratti di un'operazione one-shot, ma che 2K sia invece determinata a rafforzare la propria partnership con il colosso videoludico nipponico. A rivelarlo è la stessa dirigenza della Compagnia.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese, Sami Thessman, responsabile creativo presso il publisher, ha infatti rilasciato un'interessante dichiarazione in merito. "Non posso condividere tutte le informazioni legate alle nostre strategie di business, - ha esordito il dirigente - ma quello che posso dire è che in quanto 2K noi riteniamo che la nostra relazione con Nintendo sia molto importante. È nostro sincero desiderio continuare a pubblicare giochi per Nintendo Switch nel prossimo futuro".



Purtroppo, ma comprensibilmente, Sami Thessman non ha avuto modo di offrire dettagli più precisi in merito, ma la dichiarazione di intenti appare comunque come limpida e lineare. Quali produzioni 2K vorreste veder arrivare in futuro sulla console Nintendo?