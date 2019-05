2K permetterà ad un malato terminale di cancro di giocare Borderlands 3 in anticipo

Trevor Eastman è un ragazzo di 26 anni con un cancro al quarto stadio che ha invaso esofago, stomaco e fegato. La prognosi, purtroppo, è infausta: i medici gli hanno dato un anno di vita. Ciò significa che Trevor, un grande fan di Borderlands, potrebbe non vivere abbastanza per giocare al terzo capitolo della serie in uscita settembre.

La sua storia è arrivata all'attenzione dei vertici di 2K Games, che hanno quindi deciso di dargli l'opportunità di giocare a Borderlands 3 in anticipo. A farcelo sapere è stato lo stesso ragazzo in un messaggio pubblicato ieri sul sub-reddit ufficiale del gioco. A quanto pare, dei rappresentanti della compagnia si recheranno a casa sua all'inizio del mese di giugno con una copia giocabile del loot-shooter: dal momento che mancano pochi mesi alla pubblicazione, il titolo si trova sicuramente uno stato avanzato dello sviluppo. Gli ultimi mesi vengono solitamente riservati alla rifinitura e al bilanciamento dell'esperienza di gioco.

Si tratta senza dubbio di un gesto lodevole, che permetterà a Trevor di vivere un vero e proprio sogno, come egli stesso ha scritto. Ha anche colto l'occasione per ringraziare tutti i membri della community che l'hanno aiutato a far conoscere la propria storia.

Borderlands 3, ricordiamo, verrà lanciato il 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente, game director Paul Sage affermato che Titanfall 2 è tra le fonti d'ispirazione del progetto. Intanto, 2K Games ha rimosso Borderlands 3 dalla vendita su Epic Games Store a causa dell'aggressiva politica degli sconti attuata da Epic.