2WATCH lancia Metafactory: Metaverse Experience, in-game strategy e brand avatar

2WATCH, azienda specializzata nello sviluppo di campagne crossmediali tramite gaming, eSports e cultura pop, apre una nuova unit con l’obiettivo di raggruppare competenze eterogenee ed offrire esperienze customizzate per i brand che intendono raggiungere nuove audience con attività originali ed innovative.

Lo studio Metafactory aggrega diverse entità ed aziende con diverse peculiarità ed esperienze sul tema tra cui: Osservatorio Metaverso, ente che si occupa di ricerca e divulgazione nato da un’idea di Vincenzo Cosenza, marketer e saggista che da 20 anni segue l’evoluzione delle tecnologie ed il loro impatto su persone ed aziende.

Si continua con Streeth.io, azienda innovativa con l’obiettivo di monetizzare la street art attraverso gli NFT su blockchain Ethereum. Spazio anche a Limitless Innovation, società di consulenza che offre servizi a scaleup ed aziende nei settori della moda e del lusso. Nel progetto anche Metaverse Fashion Council, ente dedicato alla creazione della più grande community legata al mondo del fashion e degli nft attraverso la creazione di un network di professionisti e la gestione di progetti innovativi.

A guidare Metafactory.studio è 2WATCH che, grazie all’expertise maturato in ambito gaming e in ambito AR/VR, si occuperà della del coordinamento delle attività.

Grazie alla partecipazione di diverse realtà eterogenee, Metafactory potrà offrire consulenza ai brand che intendono realizzare progetti e campagne innovative sfruttando le potenzialità dei Metaversi, del gaming, della realtà virtuale e aumentata, dell’IA, del motion capture e della CGI e dell’ambito 3D in generale. In particolare sarà possibile creare progettualità legate allo sviluppo ed al lancio di collezioni NFT, allo sviluppo di mappe creative ed in-game strategy all’interno di videogiochi (ad es. Fortnite, Roblox) o di Metaversi come Decentraland fino alla creazione di Brand Avatar, personaggi virtuali in grado di interpretare i valori del brand presenziando costantemente le piattaforme social e di live streaming ed anche eventi dal vivo.

La unit si occuperà della creazione di strategie per i marchi che vogliono presidiare community web 3.0 attraverso canali specifici sfruttando a pieno il potenziale della blockchain.

"Attraverso Metafactory intendiamo rispondere con chiarezza e semplicità alla domanda, sempre crescente, da parte dei Brand che intendono presidiare con persistenza i Metaversi e gli ambienti ad essi correlati e contemporaneamente il mondo reale", afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, grazie all’unione di diverse competenze siamo in grado di offrire e sviluppare esperienze e progettualità