2WATCH sbarca nel Metaverso con il suo nuovo ufficio digitale

Dopo Coca Cola, Hogan, Samsung, Adidas e la nostrana Acqua Sant'Anna, anche 2WATCH entra nel Metaverso di Decentraland, famoso per aver ospitato grandi eventi digitali come la Fashion Week e la galleria d'arte Sotheby's.

L'operazione è un primo tassello di una attività più ampia che 2WATCH metterà in atto da settembre con il supporto di una grande azienda di telecomunicazioni e che vedrà protagonisti i Metaversi più in voga, sia quelli basati su blockchain e sia quelli basati su VR.

Il nuovo ufficio digitale di 2WATCH

Attraverso lo sviluppo di interazioni personalizzate e la creazione di asset originali, 2WATCH ha riprodotto il suo ufficio in Decentraland riuscendo ad implementare diverse attività a disposizione degli utenti.

"Il gaming toccherà sempre più touchpoints all’interno delle strategie dei brand e soprattutto diventerà il gate per le nuove generazioni verso piattaforme come Decentraland ed altri metaversi. Con 2WATCH vogliamo ampliare l’offerta integrando queste esperienze all’interno dei nostri format e progetti. Ed a settembre ci aspetta un grande annuncio.. Stay tuned!"

L'niziativa di 2WATCH pone le basi per la creazione di diverse esperienze personalizzate nei Metaversi che potranno permettere ai brand di realizzare campagne innovative e ricche di interazioni con gli utenti in target. Per l'audience legata alla GenZ e alla generazione Alpha, grazie alle dinamiche di gamification implementabili sia all'interno dei Metaversi blockchain che quelli crypto-free, sarà possibile creare tornei, gare, cacce al tesoro con la finalità di attivare esperienze di entertainment, infotainment ed edutainment.