2WATCH School League: conosciamo i Capoclasse! Intervista a Piazz, ManuCDN, Gigi e Vamp

Ci siamo. E’ arrivato il giorno del primo giorno di scuola, o meglio di 2WATCH School League. Parte la competizione più attesa per gli studenti che abbiano compiuto almeno 14 anni. Oggi ci saranno le prime sessioni di allenamento per migliorare le skills in-game prima di affrontare i turni di qualificazione previsti per la settimana del 4 luglio.

Chi guiderà gli studenti in questi allenamenti? I quattro fantastici capoclasse di quest’anno: il duo "VAPM" alias Alex e Eros Rossi, lo streamer "Piazz" alias Andrea Piazzese, il TikToker e player di Fortnite "ManuCDN" alias Manuele Musumeci e lo YouTuber "Gigi" alias Luigi Puccianti. Abbiamo realizzato un’intervista esclusiva ai ragazzi per conoscerli meglio e carpire le loro emozioni prima dell’inizio di questa avventura.

Piazz alias Andrea Piazzese

Partiamo con Andrea Piazzese. Content creator, appassionato del mondo crypto ed NFT. Streamer con più di 10 anni di esperienza nel mondo del gaming, tra YouTube e Twitch. Founder del team STR, nato nel 2018 e attivo su Fortnite. Punto di riferimento nel panorama italiano su quest'ultimo titolo e Clash Royale. Ambassador di numerosi brand tra cui: MSI, Razer, Logitech, RedBull.

Sei uno dei più longevi e soprattutto uno dei più conosciuti nel videogioco di casa Epic. Parlaci della tua carriera. Dove nasce la tua passione per i videogiochi in generale, e per Fortnite in particolare?

"La mia carriera su Fortnite nasce nell'ormai lontano 2017, con la nascita del gioco stesso. Decisi di affrontare Fortnite in maniera differente fin da subito, facendo scoprire a moltissime persone il lato competitivo del gioco stesso. Fondai quindi STR Team, che fu uno dei Team di Fortnite più simbolici e a tratti più forti d'Italia. La mia passione per i videogames nasce a 4 anni, grazie a mia madre. Anni ed anni di Tomb Raider mi hanno formato, passavo le giornate guardando mamma giocare e la aiutavo nel risolvere gli enigmi del gioco."

Il tuo ricordo più bello legato a questi ultimi anni di carriera?

"Il mio ricordo più bello è sicuramente il viaggio in Svezia con STR. Andammo al Dreamhack, una delle fiere più importanti al Mondo, a giocare un torneo LAN con migliaia di altre persone, un'esperienza assurda davvero!"

Insieme ai VAPM sei uno dei capoclasse che per il secondo anno consecutivo ha sposato questo progetto. Raccontaci cosa ne pensi e il perché di questa scelta .

"Ho deciso di sposare l'ideologia dietro alla School League perché quando giocavo assiduamente il mondo del gaming non era ben visto e non vi erano possibili sbocchi lavorativi annessi, mentre oggi 2WATCH mette a disposizione un montepremi di tutto rispetto dedicato ai giovani gamers che vorranno battagliare. Insomma, il Piazz di 10 anni fa ne sarebbe entusiasta al massimo, quindi ho deciso di tornare a bordo di questo fantastico gruppo per dare il 100% anche in questa School League e naturalmente sperare di replicare la vittoria anche quest'anno! (Piazz è il capoclasse campione della scorsa edizione n.d.r.)"

Gigi alias Luigi Puccianti

Su YouTube dal 2014 ha nel tempo costruito una solida fan base da quasi un milione di utenti che ogni giorno continua a seguire le sue avventure su giochi come Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars e molti altri.

Ecco invece il primo volto nuovo di questa edizione. Luca per te è la prima volta in questo progetto, ma sei sicuramente uno dei più conosciuti nel mondo del web. Una fanbase di oltre un milione di follower tra le varie piattaforme social. Raccontaci più di te. Cosa ti ha portato a scegliere il lavoro dello streamer?

"Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Mi chiamo Luigi, ho 24 anni e sono di Roma! Non è dunque difficile capire perché mi chiami Gigi sui social. Ho iniziato a fare streaming nel 2017 su YouTube, avevo scoperto da poco questa nuova funzione e me ne sono subito innamorato. Il fatto di poter interagire in tempo reale con chi segue i miei contenuti è davvero fantastico! Da lì a poco però, nel 2018, decisi di fare il salto su Twitch, proprio con Fortnite, il mio gioco preferito attualmente."

Due parole su questa prima esperienza come capoclasse della School League. Che aspettative hai e cosa ne pensi dell’intero progetto?

"Sono davvero entusiasta di poter fare questa prima esperienza nel progetto della School League come capoclasse e anche caster. Ho grandi aspettative sia dai partecipanti, che da quel che ho potuto vedere sono molto agguerriti, sia dalle live che ci saranno durante il corso dell’evento. Ci divertiremo sicuramente! Buona fortuna a tutti i concorrenti e che vinca il migliore!"

ManuCDN alias Manuele Musumeci

Twitch partner ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, affermandosi subito come TikToker con i suoi video su Fortnite in chiave ironica. E’ stato scelto per importanti progetti da brand come Levi’s e Gi Group.

Ecco il secondo novizio di quest'anno. Manu per chi ancora non ti conoscesse, racconta del tuo percorso e della tua carriera.

"Mi chiamo Manuele e ho iniziato la mia carriera sui social a 14 anni con il nome Crew Dei Nerd insieme a dei miei amici. Con il passare del tempo ho dovuto prendere la decisione di separarmi da loro per concentrarmi su ciò che piaceva fare a me sul web. Senza i miei amici non avrei mai iniziato e per questo motivo vicino al mio nome porteró sempre il tag CDN."

Quale social prediligi e ti piace di più?

“Attualmente il social dove preferisco creare contenuti è TikTok, una piattaforma dove viene premiato molto l’impegno che c’è dietro la realizzazione di un video.”

Sei nel roster di 2WATCH da qualche mese. Cosa ne pensi del progetto e soprattutto dell'opportunità di essere per la prima volta capoclasse della School League?

"Sono contentissimo di trovarmi in 2WATCH, mi hanno dato molta fiducia in pochissimo tempo e li ricambierò impegnandomi al massimo. Essere capoclasse di un progetto come la School League mi rende fiero di tutto il mio percorso fino ad oggi."

Il duo VAPM alias Alex e Eros Rossi

Streamer gemelli, TikToker, esperti videogiocatori di Fortnite dalla prima season. Hanno preso parte a progetti in collaborazione con Save the Children, Gi Group e Levi's. Sono stati il volto della School League by Epic Games della scorsa stagione.

Ecco altri due fedelissimi della competizione. Con le vostre live riempite il palinsesto TikTok di 2WATCH. Raccontateci questo dualismo e come vivete la particolare carriera da streamer gemelli?

"E’ effettivamente molto particolare gestire una carriera come duo. Premesso che ognuno si dedica alla propria fascia oraria quindi difficilmente ci troviamo in live insieme, quando capita beh, le live prendono una piega decisamente divertente. Io e Alex andiamo quasi sempre d'accordo, quindi siamo abbastanza coordinati nel prendere decisioni e spartirci il lavoro per creare contenuti. Ci accomuna una grande passione, che è quella dei videogiochi e coltiviamo fin da piccoli insieme."

Anche per voi seconda edizione. Due parole sulla scorsa edizione e su quello che vi aspettate dalla prossima.

"Seconda edizione, che dire, sono super curioso di vedere i nuovi capoclasse all'opera e vedere che dinamiche si andranno a creare. Il gioco é cambiato molto quindi sarà un torneo completamente diverso, ma mi aspetto un livello di abilità altissimo nelle fasi finali, com'è stato per la scorsa edizione. Parlando appunto di quest’ultima, abbiamo ancora il rammarico, del secondo posto arrivato negli ultimi secondi della competizione, dopo un testa a testa incredibile tra il nostro player piú talentuoso e quello di Piaz. Ma siamo fiduciosi e speriamo che i nostri facciano bene, noi ovviamente tiferemo in particolare per loro, ma sarà uno spettacolo vederli tutti all’opera."