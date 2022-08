2WATCH School League: intervista esclusiva ai primi tre classificati

Si è appena conclusa la seconda edizione della School League. Abbiamo intervistato in esclusiva per i nostri lettori, i primi tre classificati, cercando di cogliere al meglio le loro emozioni dopo questo fantastico risultato.

Tutto pronto per la finalissima

Scorrono i titoli di coda di questa seconda edizione della School League, la competizione esclusiva dedicata agli studenti dei licei ed organizzata da 2WATCH, con il contributo degli sponsor Universal Pictures International Italy, Smemoranda ed Everyeye.it. Dopo una finale al cardiopalma, commentata in diretta sulla 2WATCHtv, dai quattro capiclasse PIAZZ, MANUCDN, GIGI E il duo VAPM, sono stati incoronati i campioni di questa edizione.

Tutti i vincitori

Il montepremi finale di € 3.000 è stato suddiviso nei primi tre classificati. Skofnr, player di Piazz si è aggiudicato la prima posizione, ottenendo così il titolo di campione assoluto di questa edizione. Seguono Pongio ed Akram, entrambi giocatori della scuderia dei VAPM. Inoltre, sono stati assegnati i premi esclusivi degli sponsor. Il premio miglior skin offerto da Universal Pictures International Italy, è andato al player Trian4K, che è stato premiato per la sua creatività. Infine il premio bounty hunter, offerto da Smemoranda, dedicato al player che, durante la finalissima della competizione, è riuscito a totalizzare il maggior numero di kill è andato a Hmble papà vegas, per lui un kit Smemo composto da diario, zaino e tanto altro.

Intervista flash esclusiva ai primi tre classificati

Subito dopo la finalissima, abbiamo intervistato i primi tre classificati, provando a carpire tutte le emozioni di questo fantastico momento.

Partiamo da Akram, terzo classificato. Al quale chiediamo subito come si sente per questo podio conquistato.

Sono felice e amareggiato allo stesso tempo perché sono arrivato terzo ma allo stesso tempo so che sarei potuto arrivare primo tranquillamente.



Da questa risposta evinciamo un pizzo di rammarico, forse per alcune situazioni in game?

Esatto. Ho fatto il possibile, ma non sono pienamente soddisfatto del mio terzo posto, poiché sento che avrei potuto fare meglio di così. Ricordo ancora il secondo game, dove ho ottenuto la vittoria, lì credevo di poter conquistare la vittoria finale.



Superati questi piccoli rimpianti, cosa pensi della competizione in generale?

Davvero un’ottima idea che avvicina la scuola al gaming e che può attirare molta gente verso questo mondo, ancora troppo sconosciuto e spesso bistrattato.

Continuiamo con il secondo classificato Pongio, raccontaci le tue emozioni da vicecampione?

Sono molto contento di essere arrivato secondo. Ho giocato questa finalissima dopo una vacanza, quindi considerato questo, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. L’unico rimpianto è stato durante il secondo game, ho sbagliato a ruotare e mi sono ritrovato a fightare in una posizione scomoda, inoltre durante il quarto game, per errore sono caduto dall' high in top 10 (100% avrei vinto quel game e il torneo ). Potevo sicuramente mirare alla vittoria finale, ma va bene così.



Cosa pensi del progetto School League ?

Innanzitutto ci tenevo a ringraziare tutta 2WATCH,per aver organizzato questo torneo davvero molto bello e spero che lo rifaranno in futuro perché sono sicuro che questo aiuterà a far crescere il panorama eSport italiano. Inoltre, il premio finale è molto utile per noi studenti, infatti il mio lo utilizzerò per comprare libri principalmente e migliorare il mio PC.

Passiamo al campione di questa seconda edizione Skofnr. Sei il campione assoluto. Raccontaci cosa stai provando in questo momento .

Sono felicissimo. Appena ho vinto la prima partita del torneo ho subito capito che ero in grado di farcela, vincere la prima partita di un torneo ti dà un boost emotivo molto importante. All' ultima partita, quando ormai avevo capito di aver vinto, mi sono sentito sollevato e felice allo stesso momento.

Due parole sul tuo capoclasse, vincitore per il secondo anno consecutivo

Ho scelto Piazz come capoclasse essendo quello che conoscevo maggiormente tra i 4. L’aiuto dei capoclasse è stato fondamentale, soprattutto per unire diverse community e divertirci insieme.



Come hai vissuto la competizione? Pareri su questa edizione?

Ho scoperto questo progetto da poco e devo dire che hanno organizzato molto bene il torneo anche invitando diversi content creator, utile come ho detto in precedenza, per unire più community tutte in un evento. Penso che in Italia ci debbano essere molti più tornei di questo calibro visto che l'eSport italiano è ancora molto debole da questo punto di vista, e senza dubbio competizioni del genere aiutano molto.