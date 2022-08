2WATCH School League: oggi è il grande giorno. La finalissima alle ore 16:00

Oggi è il giorno della finalissima. Si comincia alle 16:00 sulla 2WATCHtv. Siamo giunti al termine della seconda edizione della School League, manifestazione organizzata da 2WATCH, con il contributo di Universal Pictures International Italy, Smemoranda ed Everyeye.it dedicata agli studenti dei licei, con in palio €3.000 da investire in formazione.

Tutto pronto per la finalissima

Dopo la fase di training con i quattro capoclasse PIAZZ, MANUCDN, GIGI E il duo VAPM, i ragazzi ci hanno regalato delle fasi finali mozzafiato. In particolare, le semifinali hanno visto la partecipazione dei 200 migliori giocatori, che si sono dati battaglia in due gruppi differenti in quattro giorni di spettacolo puro. Adesso sono rimasti solo i migliori cento, coloro che domani a partire dalle ore 16:00 proveranno a conquistare la Vittoria Reale più importante di tutte.

I premi degli sponsor

In questa seconda edizione gli sponsor sopracitati hanno deciso di sposare il progetto a 360°, inserendo anche dei premi esclusivi per i vincitori, che si vanno ad aggiungere al già corposo montepremi finale di € 3.000. Il premio miglior skin è offerto da Universal Pictures International Italy. Il player che riuscirà a mettersi in mostra con la propria creatività scegliendo la skin migliore, vincerà un fantastico premio targato Minions. Ma non finisce qui, perché c’è anche il Bounty Hunter, premio offerto da Smemoranda, dedicato al player che, durante la finalissima della competizione, riuscirà a totalizzare il maggior numero di kill. In palio un kit SMEMO composto da diario, zaino e molto altro.

I numeri della competizione e il programma della finalissima

Siamo quasi ai titoli di coda di questa seconda edizione, la più grande di sempre. Oltre 1.300 partecipanti hanno preso parte alle qualificazioni, ora sono rimasti solo in cento a contendersi il premio finale. Numeri incredibili anche quelli generati durante le live streaming, con le sole semifinali che hanno totalizzato oltre 105.000 spettatori unici nei quattro giorni, con un picco di 145.000 visualizzazioni.

La prima edizione era stata vinta da un player della scuderia di PIAZZ. Riuscirà a confermarsi o dovrà cedere la corona a uno tra MANUCDN, GIGI E il duo VAPM? I ragazzi sono carichissimi e noi non vediamo l'ora che cominci lo spettacolo.