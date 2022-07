2WATCH School League: partono i training per gli studenti. Tutte le info e il programma

Continua il programma della School League, la manifestazione organizzata da 2WATCH, con il contributo degli sponsor Universal Pictures International Italy, Smemoranda ed Everyeye.it dedicata a tutti gli studenti dei licei. In palio € 3.000 da investire nel proprio futuro.

Introduzione ai training e il ruolo dei capoclasse

La School League entra nel vivo con la fase di preparazione alla competizione, ovvero quella dedicata ai training. Ricordiamo che il primo torneo di qualificazione avverrà il giorno 4 luglio. Prima di questo, sono state organizzate le quattro sessioni di allenamento con i capoclasse. Ciascun partecipante ha potuto scegliere il proprio streamer preferito tra i quattro capoclasse PIAZZ, MANUCDN, GIGI E il duo "VAPM".



Il compito di questi ultimi sarà quello di guidare i propri studenti attraverso degli allenamenti, volti a migliorare le skills e le tattiche in game. Fortnite ha da poco ricevuto l’aggiornamento della nuova mappa, relativo all’inizio del Capitolo 3 Stagione 3, denominata "Vibin", con tutta una serie di cambiamenti importanti per tutti gli appassionati. Di conseguenza il compito dei capoclasse risulterà ancora più importante in un momento di grande cambiamento del gioco.

I cambiamenti della nuova mappa

Nel nuovo capitolo del gioco di casa Epic Games, i cambiamenti relativi al gameplay sono svariati ed importanti. La mappa si trasforma in un’isola calda e lussureggiante. Le nuove meccaniche di gioco, l’aggiunta di una folta vegetazione e l’inserimento delle montagne russe, sono solo alcuni dei cambiamenti apportati. Camp Cuddle è stata sostituita da Reality Falls, una foresta magica e stravagante, con funghi rimbalzanti e la possibilità di piantare dei semi e vederli crescere partita dopo partita, ottenendo ricompense per la cura del proprio albero.



L’altra new entry è rappresentata dall’aggiunta Rave Cave, una discoteca aperta 24 ore su 24. Anche qui sarà possibile ottenere svariate ricompense. Per quanto riguarda il gameplay un cambiamento importante è dato dal ritorno dei cosiddetti "Baller", veicoli a forma di ruota da criceto su cui viaggiare. Questa volta inoltre, è stata implementata la possibilità di galleggiare sull’acqua, altro elemento importantissimo per spostarsi da una parte all’altra della mappa.

Le nuove armi

I capoclasse avranno il compito ulteriore, di istruire i propri ragazzi nell’utilizzo delle nuove armi. L’aggiornamento menzionato in precedenza ne ha aggiunte ben tre nuove, ciascuna progettata per essere utilizzata a distanze differenti. Per gli amanti del Fucile a pompa, è stato inserito quello a due colpi, perfetto per gli scontri a distanza ravvicinata. Il nuovo fucile d'assalto Hammer è perfetto per gli scontri medio-corto raggio. Infine, il nuovo DMR, letale e preciso per il combattimento medio-lungo raggio. Vedremo quali saranno i consigli dei quattro capoclasse. Le nuove armi saranno valide in game, oppure si sceglierà di puntare sulle armi già conosciute?

Ricordiamo infine, i prossimi appuntamenti ufficiali di questa edizione di School League, che potrete seguire in diretta sulla 2WATCHtv in onda su Twitch.

1° torneo di qualificazione: 4 Luglio 2022 (iscrizione entro il 3 Luglio)

2° torneo di qualificazione: 7 Luglio 2022 (iscrizione entro il 6 Luglio)

3° torneo di qualificazione: 11 Luglio 2022 (iscrizione entro il 10 Luglio)

4° torneo di qualificazione: 14 Luglio 2022 (iscrizione entro il 13 Luglio)

Le iscrizioni sono ancora aperte: qui trovate le informazioni per iscriversi a 2WATCH School League.