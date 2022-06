2WATCH School League: il più grande torneo di Fortnite per gli studenti dei licei

E’ giunto il momento che tutti gli studenti stavano aspettando. E’ tempo di School League, il torneo di Fortnite per gli studenti appassionati di videogiochi e maggiori di 14 anni, che apre ufficialmente le porte della seconda stagione. Nuovo anno, nuovi sponsor ma soprattutto tante nuove attività.

La manifestazione è organizzata da 2WATCH, start-up innovativa nel mondo del Gaming, con il contributo degli sponsor Universal Pictures International Italy, Smemoranda ed Everyeye.it.

Il programma

Dopo il successo della University Master, che ha premiato il player di FIFA22 più forte tra gli Atenei italiani, 2WATCH apre le porte agli studenti dei licei. Le fasi di iscrizioni al torneo sono già aperte, tutti i maggiori di 14 anni potranno iscriversi visitando il sito www.2w.gg. Anche quest’anno, a guidare i partecipanti ci saranno 4 "Capoclasse" d’eccezione che supporteranno i player attraverso sessioni di training e commenteranno tutte le fasi del torneo.

La prima edizione

Prima di immergerci completamente in tutti i nuovi contenuti che ci aspettano a partire da lunedì, ecco un piccolo excursus relativo ai numeri della prima edizione. La 2WATCH School League 2021 è stato il primo torneo di Fortnite interamente dedicato agli studenti delle scuole superiori con € 5.000 di montepremi utili per la formazione e il futuro dei ragazzi. La risposta è stata incredibile. Oltre 3,5M di impression, 40h di live e più di 1000 partecipanti provenienti da tutte le scuole d’Italia.

Il calendario

Si inizia il 27 giugno con 4 sessioni di allenamento per migliorare le skills in game prima di affrontare i turni di qualificazione previsti per la settimana del 4 luglio. Dal 18 luglio in poi, invece, si disputeranno le semifinali che offriranno, ai migliori 100 player, l’accesso alla finalissima del 1 agosto. Nel dettaglio sono previsti 4 tornei di qualificazione, ogni utente potrà iscriversi ad uno solo dei seguenti Tornei di qualificazione indicati a seconda della data che preferisce:

1° torneo di qualificazione: 4 Luglio 2022 (iscrizione entro il 3 Luglio)

2° torneo di qualificazione: 7 Luglio 2022 (iscrizione entro il 6 Luglio)

3° torneo di qualificazione: 11 Luglio 2022 (iscrizione entro il 10 Luglio)

4° torneo di qualificazione: 14 Luglio 2022 (iscrizione entro il 13 Luglio

Il regolamento ufficiale

Da ognuno dei 4 Tornei di qualificazione sopra indicati passeranno il turno i primi 100 partecipanti (per un totale di 400 utenti complessivi) che avranno maturato il maggior punteggio per ognuno dei 4 tornei di qualificazione sopra indicati. I 400 utenti qualificati si sfideranno nel secondo turno che prevedrà 4 semifinali (1819-20-21 Luglio 2022) che si svolgeranno con le stesse modalità dei tornei di qualificazione. I primi 100 utenti complessivi che avranno maturato il maggior punteggio nella semifinale passeranno alla fase finale del Torneo che si terrà il 1° Agosto 2022.

Tutto in diretta streaming

Training, fasi di qualificazioni, semifinali e finalissima saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch, sul canale ufficiale 2WATCHtv e sul portale Everyeye, sponsor della competizione, che dedicherà anche un’ampia copertura editoriale. La telecronaca delle partite è affidata ai 4 capiclasse, esperti giocatori del titolo: il duo "VAPM" alias Alex e Eros Rossi, lo streamer "Piazz" alias Andrea Piazzese, il tiktoker e player di Fortnite "ManuCDN" alias Manuele Musumeci e lo YouTuber "Gigi" alias Luigi Puccianti.

Contenuti esclusivi

Grazie ai partner menzionati in precedenza non mancheranno una serie di contenuti esclusivi, dedicati solo ai partecipanti e alla competizione stessa. Universal lancerà il film "Minions 2- Come Gru diventa cattivissimo" il giorno 18 agosto, ma tutti gli amanti del celebre cartone potranno godere di una curiosa e divertente anteprima. Durante tutte le live streaming gli spettatori potranno riscattare sound alert ed animazioni che sbloccheranno veri e propri minions sullo schermo che interagiranno con i caster impegnati nella telecronaca delle partite. Inoltre ogni lunedì andrà in onda un format esclusivo sul canale TikTok di 2WATCH denominato “Intervallo dei lama”, che vedrà protagonisti i VAPM. All’interno del programma, verranno commentati i migliori highlights della settimana e saranno dispensati consigli sul gioco. Il divertimento è assicurato.

Le parole del CEO

"Dopo il successo della prima edizione abbiamo deciso di offrire agli studenti una nuova opportunità durante il 2022" - afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH - "La seconda edizione della 2WATCH School League mantiene il montepremi in borse di studio, per noi tratto distintivo ed essenziale, e mira a consolidare un’immagine moderna dei gamers; giovani che attraverso i videogiochi possono contribuire a migliorare il loro futuro. I grandi partner - conclude Perrone - si affacciano sempre più verso questo mondo che si conferma uno dei principali veicoli di comunicazione per fare breccia sulla GenZ".

2WATCH

2WATCH è una media e tech company che opera in ambito gaming e esport. L’azienda, attraverso un’offerta strutturata su 3 main asset, offre supporto ai brand che intendono sfruttare le possibilità del settore per raggiungere un nuovo target e diversificare la propria utenza. Intrattenimento, tecnologia e formazione sono i 3 elementi cardine di 2WATCH, che la rendono un’azienda unica nel suo genere. 2WATCH vede nell'esportainment un nuovo modo di fare intrattenimento che cambia i tradizionali paradigmi della comunicazione e che mette in primo piano l'interazione tra il pubblico e i propri beniamini; un nuovo genere dedicato ad una audience eterogenea che trova nella Gen Z i suoi massimi fruitori. L'azienda, nata nel 2020, è dotata di studi televisivi proprietari per la produzione di contenuti originali, un’applicazione sviluppata in house per l’organizzazione di competizioni e un board di esperti per la formazione dei giovani talenti.