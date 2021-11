2WATCH: la start-up napoletana è alla Milan Games Week e su Twitch con tre format VR

2WATCH, media-tech company nata a Napoli un anno fa, questo fine settimana è alla Milan Games Week 2021 per proporre a tutti i visitatori tre format basati sulla Realtà Virtuale davvero speciali.

2WATCH è presente alla fiera milanese con uno stand di 150 metri quadrati e con un palinsesto di live streaming attraverso il quale trasmetterà tre differenti esperienze: Play the fear, un format a tema horror in realtà virtuale basato sulle reazioni degli utenti con dispositivi Omni Virtuix, che attraverso l’installazione di un casco e di particolari sensori permettono di immergersi pienamente in una realtà parallela; Hot Laps, un format basato su simulatori di guida MACS2 con pistoni idraulici in cui viene registrato il miglior tempo dei partecipanti e premiato, ogni sera, il migliore; Duel Saber, un format con visore e controller basato su Beat Saber VR in cui gli utenti si sfidano a suon di spade laser.

Basandosi sulle tecnologie in Realtà Virtuale e sui dispositivi che puntano al coinvolgimento dei giocatori a 360°, 2WATCH ha creato dei format d'intrattenimento perfetti per essere trasmessi su Twitch e rendere partecipi anche i giocatori da casa, anche grazie al coinvolgimento di caster d'eccezione: per la Milan Games Week ci saranno influencer noti, tra cui Mario de Lillo! Seguite le trasmissioni in diretta dalla fiera milanese sul canale Twitch di 2WATCH a partire dalle 10:30 di oggi 13 novembre e dallo stesso orario di domani 14 novembre.