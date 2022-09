3 console Android che potreste non conoscere, non solo in stile Switch

In seguito alle prime avvisaglie relative alla console di Logitech che ricorda Nintendo Switch, torniamo a trattare quello che per molti è un mondo "sconosciuto", ovvero il mercato delle console Android.

Dovete infatti sapere che nel corso degli anni sono emersi diversi progetti in grado di attirare l'attenzione degli appassionati. Non tutti hanno ottenuto il successo sperato, ma in vista di nuove console come quella di Logitech, che potrebbero sfruttare l'hardware ormai maturo anche per giochi open world mobile e l'espansione dei servizi di cloud gaming, risulta interessante dare un'occhiata a 3 console Android che si sono fatte notare.

GPD XP Plus

Se chiedete a un appassionato di indicarvi un brand legato al mondo delle console Android, ci sono buone probabilità che la risposta sia GPD. Il prodotto di punta dell'azienda è GPD XP Plus, che nel 2022 ha raccolto oltre 130.000 euro mediante una campagna di crowdfunding su Indiegogo.

Processore MediaTek Dimensity 1200, supporto al 4G e batteria da 7.000 mAh sono le principali caratteristiche della console Android, ma ad attirare l'attenzione c'è il design modulare. Per farla breve, i controller a lato ricordano per certi versi i Joy-Con di Nintendo Switch. Sul lato destro c'è infatti un attacco magnetico, che offre più configurazioni.

Esistono in ogni caso molteplici altre console Android moderne meno conosciute. Basti pensare a Powkiddy X17 e ad AYN Odin (può valere la pena dare un'occhiata a quest'ultima), giusto per citare alcuni dei tanti modelli che si trovano online. Tuttavia, in questa sede abbiamo deciso di soffermarci principalmente su tre progetti che hanno attirato l'attenzione di un buon numero di utenti "a modo loro".

OUYA

Probabilmente avrete già sentito fare riferimento a NVIDIA Shield TV, mentre un po' meno persone avranno sentito parlare di OUYA. Qui bisogna infatti scavare un po' più in là nel passato, in quanto la presentazione del prodotto è avvenuta il 10 luglio 2012, essenzialmente dieci anni fa.

Prima ancora che NVIDIA arrivasse a lanciare un set top box Android (in precedenza ci sono stati anche progetti come NVIDIA Shield Portable, lanciata nel 2013), uno dei suoi chip, il Tegra 3, fu utilizzato proprio per questa console Android, che ottenne ampio riscontro su Kickstarter.

Leggere oggi il nostro speciale su OUYA datato 2013 fa un certo effetto, considerando che la console non ha ottenuto il successo sperato, ma il prezzo di 99 dollari e il design compatto avevano attirato l'attenzione degli appassionati all'epoca. È andata un po' meno bene invece per quel che riguarda la qualità del controller e l'obiettivo di attirare gli sviluppatori sulla piattaforma. Senza considerare quanto accaduto in seguito all'acquisizione da parte di Razer.

MOJO

Va bene: in questa sede stiamo tornando spesso indietro nel tempo, ma in attesa di vedere quali saranno i prossimi passi in questo settore (basti pensare a quanto indicato in precedenza per Logitech e al rinnovato interesse di Sony e Microsoft per l'ambito mobile), risulta interessante dare un'occhiata a quanto accaduto in passato.

Nel 2013, ovvero più o meno nel periodo di OUYA e NVIDIA Shield Portable, un altro progetto di questo tipo riuscì a ottenere un po' di visibilità. Ci riferiamo a MOJO (conosciuto anche come M.O.J.O), che rappresentava quella che in molti all'epoca definirono una microconsole. Realizzato da Mad Catz, azienda finita in bancarotta nel 2017, il progetto ottenne risalto anche per via di un annuncio all'E3 2013, ma in seguito non riuscì ad avere il successo sperato (nonostante l'aggiunta nel 2014 dei titoli di OUYA).

Le recensioni di MOJO non furono particolarmente entusiaste, considerando anche che Android stock nel 2013/2014 non sembrava pronto per un prodotto di questo tipo. Insomma, i progetti in ambito di console Android non sono di certo mancati nel corso degli anni, ma va detto che il mondo dei videogiochi era ben diverso all'epoca di OUYA e MOJO, mentre ora il cloud gaming e il sempre più prestante hardware iniziano a rendere potenzialmente più intrigante questa tipologia di dispositivi.