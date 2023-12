3 controller davvero scomodissimi da usare: da crampi alle mani

Un controller comodo, intuitivo e con una corretta disposizione dei tasti può rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva e spettacolare, ma non sempre tutto va per il verso giusto: alcune console hanno fatto parlare di sé anche per pad tutt'altro che ideali per divertirsi al 100%.

Vi abbiamo già parlato dei controller più strani di sempre, adesso però lasciamo spazio a tre controller scomodissimi che potrebbero farvi venire i crampi alle mani!

Controller Atari 5200

L'Atari 5200 non è stato un grande successo, sicuramente lontanissimo dall'impatto avuto dal suo storico predecessore, l'Atari 2600. Non sorprende che il suo ciclo vitale sia durato a malapena un paio d'anni complice il clamoroso flop commerciale, considerato anche il controller di base con il quale la console veniva venduta. Basta solamente guardarlo per provare subito una sensazione di disagio: più che il pad di una console da videogiochi sembra il telecomando di un tubo catodico, colmo di tasti sostanzialmente inutili e con lo stick analogico poco reattivo e posizionato in maniera molto discutibile. Al controller dell'Atari 5200 va tuttavia riconosciuto un merito non di poco conto: è stato il primo ad offrire un apposito tasto per la pausa, divenuto poi uno standard nell'industria videoludica. Ma i suoi meriti finiscono qui.

Controller Atari Jaguar

Ancora Atari, ancora una console fallimentare. Il flop dell'Atari Jaguar a metà anni '90 fu tale da spingere il colosso dell'industria ad abbandonare la produzione hardware, e casualmente anche in questo caso ci troviamo davanti a un pad semplicemente improponibile. Oltre ad essere a sua volta pieno di tasti superflui, e con una disposizione di quelli principali non proprio intuitiva, il controller del Jaguar aveva dimensioni piuttosto consistenti risultando quindi molto scomodo da impugnare. Difficile riuscire a godersi quanto offerto dalla piattaforma con un simile "gigante".

Controller Duke della prima Xbox

Che la prima Xbox si sia ritagliata il suo spazio nel cuore degli appassionati è fuori discussione, grazie ad un parco titoli pieno di giochi memorabili. Tuttavia il controller originale della console Microsoft, il Duke, non era esattamente un campione di design. Il suo reale problema erano le dimensioni, fin troppo consistenti e che rendevano complicato godersi al massimo tutto ciò che i migliori titoli Xbox avevano da offrire. Non sorprende dunque che Microsoft abbia poi deciso di distribuire una versione "S-Type" più snella e comoda da impugnare, mettendo così da parte il controverso Duke.

