3 cose che abbiamo fatto proprio tutti almeno una volta in GTA V

GTA 5 è un gioco enorme ed offre davvero tante possibilità in termini di gameplay. Proprio per questo motivo, molti giocatori sfruttano l'open world del titolo Rockstar Games per sbizzarrirsi: scopriamo tre cose che tutti, almeno una volta, hanno fatto durante le loro partite.

Raggiungere il livello ricercato massimo

Fra le follie compiute da qualsiasi giocatore di GTA 5 non potevamo certo non citare il raggiungimento del livello ricercato massimo. Chi è che non ha mai seminato così tanto caos da attirare l'attenzione delle forze dell'ordine? In tanti, anche solo per vedere cosa succede, hanno fatto esplodere veicoli e ucciso civili fino ad ottenere il numero più elevato di stelle - cinque -,motivo per cui scendono in campo elicotteri e mezzi corazzati della SWAT, dai quali è davvero difficile riuscire a fuggire.

Saltare su un veicolo

Chiunque abbia giocato a Grand Theft Auto V ha provato almeno una volta a piazzarsi di fronte ad un'auto in corsa per farla rallentare ed è poi salito su di essa, sperando di poter restare in equilibrio sul mezzo ed utilizzarlo come taxi gratis. In realtà, spesso e volentieri le auto in questione restavano ferme e iniziavano a correre all'impazzata solo quando il protagonista sfondava il parabrezza con un calcio: in ogni caso, la fisica del gioco Rockstar Games non permette un'azione simile e basta che il veicolo si muova per qualche metro per far cadere in maniera goffa il personaggio.

Sfrecciare a tutta velocità nell'aeroporto

Sì, molti giocatori di Grand Theft Auto 5 sono soliti salire in sella ad una moto o sui sedili di una veloce auto da corsa e sfrecciare contromano in autostrada. Ma sono altrettanto numerosi gli utenti che decidono di sbizzarrirsi in giro per l'aeroporto. Questo luogo di Los Santos è un vero e proprio parco giochi per chi ama correre spingere l'acceleratore senza preoccuparsi troppo degli ostacoli oppure vuole sfruttare le tante rampe per catapultarsi in aria e compiere acrobazie folli. Quando ci si è stancati, poi, si può sempre saltare a bordo di un jet e spiccare il volo verso altri lidi, magari dopo essersi lanciati col paracadute.

