3 cose che vogliamo da Indiana Jones di Bethesda

Dopo una lunga attesa finalmente ci siamo: Indiana Jones di Bethesda si mostrerà con 10 minuti di gameplay nel corso dell'Xbox Developer Direct del 18 gennaio 2024. E' l'occasione per vedere per la prima volta in azione la nuova avventura basata su Indiana Jones, annunciata nel 2021 ma rimasta finora nell'ombra.

Di seguito ecco tre cose che vorremmo vedere in Indiana Jones di Bethesda, nella speranza che la presentazione prevista per l'evento Xbox possa darci conferme:

Visuale in terza persona

Sin dalle sue origini MachineGames, il team di sviluppo dietro il progetto, si è sempre occupato di Sparatutto in Prima Persona ottenendo grande successo con la serie moderna di Wolfenstein. Tuttavia, per un gioco su Indiana Jones, la nostra speranza è che lo studio svedese abbia optato per un'avventura con visuali in terza persona, che si sposerebbero molto meglio con l'essenza e il background del personaggio sempre al centro di avventure dinamiche dense di mistero e sorprese. L'impostazione da Action/Adventure in terza persona renderebbe inoltre anche più facile implementare in ottica gameplay l'utilizzo dell'iconica frusta di Indiana Jones.

Una forte componente narrativa

Non sarebbe Indiana Jones senza una grande storia avventurosa piena di intrighi e tesori da scoprire, pertanto è lecito attendersi un comparto narrativo molto centrale all'interno della produzione. MachineGames ha già dimostrato di saper realizzare storie e personaggi accattivanti con la sua serie di Wolfenstein, dunque si può essere ottimisti sulla buona riuscita del progetto in tal senso. E sebbene con tutta probabilità vivremo una storia lineare, non è comunque da escludere la possibilità di poter effettuare alcune scelte nel corso della partita volte a modificarne gli eventi, un'idea già sperimentata dalla compagnia svedese con Wolfenstein The New Order.

Easter Egg a non finire

E' molto probabile che non ne mancheranno affatto, tuttavia è bene sottolinearlo: nel nuovo gioco di Indiana Jones sarebbe bello mettersi a caccia di tanti easter egg e riferimenti alla serie cinematografica omonima, dalla trilogia originale degli anni '80 fino ai due film successivi del 2008 e 2023. Stentiamo davvero a credere che MachineGames non abbia pensato a tante sorprese per i fan in tale ottica, dunque non resta che scoprire tutte le citazioni celebri presenti nel gioco completo una volta disponibile sul mercato.

A tal proposito, stando ai rumor l'uscita di Indiana Jones di Bethesda potrebbe essere vicinissima: chissà se già all'Xbox Developer Direct del 18 gennaio scopriremo quando l'opera farà il suo esordio.