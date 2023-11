3 cose che vorremmo vedere in Mario Kart 9: vi piacerebbe una modalità Avventura?

Con l'arrivo del Pacchetto 6 di percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile dal 9 novembre 2023, il Pass Percorsi è completo e, a meno di colpi di scena, non sono previsti ulteriori contenuti per l'ultimo episodio della serie Nintendo. Che dunque i tempi siano maturi per pensare al futuro Mario Kart 9?

Si è parlato spesso dell'esistenza di Mario Kart 9, ma ad oggi tutto continua a tacere da parte della Grande N, che mantiene il più totale riserbo sul proseguo della sua celebre serie Racing. Nella speranza di ricevere notizie concrete quanto prima sul gioco, vi sveliamo intanto cosa vorremmo vedere in Mario Kart 9. Chissà che Nintendo non ci ascolti!

Piste completamente inedite

E' tradizione nei Mario Kart offrire un mix di tracciati inediti e piste del passato riproposte in chiave moderna, più belle da vedere e pure con qualche novità ludica per sposarsi al meglio con le meccaniche degli episodi più nuovi. Tuttavia, con Mario Kart 8 Deluxe che ha puntato fortissimo sul fattore nostalgia soprattutto con il suo Pass Percorsi, non sarebbe male un Mario Kart 9 composto solo da circuiti del tutto originali, senza ripescare dal passato. Così facendo gli sviluppatori potrebbero dare ancora più sfogo alla creatività, dando vita ad un episodio ancora più fresco ed interessante rispetto ai predecessori.

Nuovi veicoli che cambino l'approccio al gameplay

Vi ricordate di Diddy Kong Racing per Nintendo 64? L'apprezzato Racing Game di Rare venne considerato uno dei migliori "cloni" di Mario Kart anche per il suo originale approccio al tipico gameplay del genere. Oltre ai consueti go-kart era infatti possibile gareggiare a bordo di hovercraft ed aeroplani, mezzi con i quali era dunque possibile affrontare le corse in maniera sempre diversa dando una marcia in più alla varietà e la rigiocabilità. Per evolvere ulteriormente il suo brand, Nintendo potrebbe prendere spunto da una simile idea ampliando ancora di più i mezzi a disposizione dei giocatori: un Mario Kart con gare a bordo di aeroplani, ad esempio, potrebbe dare vita ad approcci mai sperimentati prima con la serie, rendendo il nuovo gioco ancora più coinvolgente ed imprevedibile.

Una modalità Avventura

Sin dagli inizi su Super Nintendo nel lontano 1992, tutti i Mario Kart hanno sempre offerto gare, campionati e battaglie a palloncini, senza mai smuoversi da questo schema. Titoli come il già citato Diddy Kong Racing o l'apprezzato Crash Team Racing provarono invece a distinguersi offrendo anche vere e proprie avventure con tanto di sfide speciali, collezionabili e Boss da affrontare. I titoli Rare e Naughty Dog vennero molto apprezzati da critica e pubblico anche grazie a contenuti di questo tipo, mai visti invece in un Mario Kart. Un concept simile sviluppato dalla Grande N in maniera originale e creativa potrebbe rendere il futuro Mario Kart 9 ancora più ricco, profondo e sorprendente. Con Mario Kart 8 Deluxe che ha sostanzialmente portato all'apice creativo e contenutistico la formula originale, la casa di Kyoto potrebbe per davvero far raggiungere alla serie nuove vette mai sfiorate prima. Ma per ora non resta che sognare.