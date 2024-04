3 cose di Xbox Series X che non ci piacciono molto: Microsoft deve migliorarle!

Xbox Series X è un'ottima console, ma proprio come PlayStation 5 non eccelle in ogni singolo aspetto. Scopriamo quali sono i tre aspetti della console di ultima generazione Microsoft che richiederebbero un upgrade.

Xbox Cloud Gaming per tutti i giochi

Una delle migliorie che ci piacerebbe vedere riguarda Xbox Cloud Gaming, il servizio di gaming in streaming che, fatta eccezione per Fortnite Capitolo 5 (che ricordiamo è l'unico gioco che non richiede alcun tipo di abbonamento), è disponibile esclusivamente per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate. Almeno per il momento, gli unici giochi che possono essere giocati in streaming corrispondono ad una parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass, ma sarebbe bello se gli abbonati potessero avviare in questo modo qualsiasi prodotto presente nella loro libreria digitale. Visto che Xbox Cloud Gaming è disponibile anche da Xbox Series X, ciò permetterebbe di risparmiare spazio e di giocare senza dover scaricare alcuni prodotti che magari sono perfettamente godibili anche in questo modo.

Più opzioni per il Game DVR

Xbox Series X avrebbe bisogno anche di un aggiornamento del menu Game DVR, che per chi non lo sapesse è il sistema attraverso il quale i giocatori possono catturare screenshot o registrare clip di gioco. Se il sistema di cattura degli screenshot funziona senza problemi, quello relativo ai filmati risulta scomodo e con molte limitazioni. Basti pensare che non è possibile registrare un video che duri più di 2-3 minuti, a meno che non si utilizzi una memoria esterna USB 3.0. Insomma, ci vorrebbe un importante update di questo sistema, così da rendere tutto più semplice e rimuovere ogni paletto.

Controller next-gen

La terza miglioria che servirebbe a Xbox Series X riguarda i controller. Il pad firmato Microsoft è un'ottima periferica, ma sarebbe ancora più bello se implementasse alcune feature che siamo ormai abituati a vedere su PlayStation 5 grazie al DualSense, ossia una batteria ricaricabile integrata, i grilletti adattivi ed il feedback aptico. Alcuni leak e rumor recenti suggeriscono l'arrivo di un nuovo controller Xbox a breve, quindi non possiamo escludere che in questo caso non manchi molto prima che i giocatori in possesso di una console del colosso di Redmond possano essere accontentati con una nuova versione del dispositivo di controllo con tante novità ed un design rinnovato.

