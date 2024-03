3 dettagli nascosti nel teaser finale della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5

Epic Games ha appena pubblicato il quarto ed ultimo teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5, che corrisponde all'immagine promozionale definitiva dell'aggiornamento in arrivo nel corso della mattina di domani, venerdì 8 marzo 2024. Scopriamo quali sono i segreti nascosti nella schermata di caricamento.

C'è una nuova versione di Rippley

Al centro dell'immagine di Miti e Mortali - questo è il titolo ufficiale della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 - possiamo vedere i tre personaggi che Epic Games ha già confermato per il Battle Pass, ossia Ade, Afrodite e Zeus. Osservando lo sfondo, però, è possibile notare che ci sono altri personaggi che probabilmente verranno inseriti nel Pass Battaglia della prossima stagione oppure arriveranno nel negozio oggetti. Il più buffo tra questi è sicuramente Poseidone, il quale non è altro che una versione alternativa di Rippley, la creatura fatta di Succo Succoso vista per la prima volta nel Capitolo 2. Come si può notare, Poseidone sta fuggendo dai lupi spettrali di Cerbero, altra skin svelata dai leak che dovrebbe far parte del pass. Sulla destra troviamo invece la versione di Bananita legata all'antica Roma (quella già presente nel gioco da un bel po' di tempo) e quella che pare essere Artemis, una delle tante skin avvistate nei leak. Non sembra esservi traccia invece di Medusa o del giovane Kratos.

Aggiornamento dell'arsenale

Altro dettaglio che si può notare analizzando il teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 è la presenza di due armi mai viste prima d'ora. Stiamo parlando delle bocche da fuoco impugnate da Afrodite e Zeus, che sembrano essere diverse da qualsiasi arma attualmente disponibile nel battle royale. A giudicare dall'aspetto, sembrerebbe che Zeus stia utilizzando una nuova mitraglietta, invece quello tra le mani di Afrodite potrebbe essere un fucile d'assalto oppure un fucile a colpo singolo, perfetto per chi vuole colpire con precisione i bersagli a lunga distanza.

Stanno arrivando i poteri divini?

Quando vi abbiamo descritto i primi tre teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5, abbiamo ipotizzato che gli oggetti utilizzati dalle tre divinità potessero essere elementi cosmetici del Battle Pass, ossia un un deltaplano (Afrodite) e due strumenti da raccolta (Ade e Zeus). Osservando l'immagine promozionale di Miti e Mortali, però, sembrerebbe che questi gadget siano nuovi oggetti mitici che potremo raccogliere in giro per la mappa, magari sconfiggendo le varie divinità che fungeranno da boss. Non possiamo escludere che il pantheon verrà espanso nel corso delle settimane, proponendo nuovi boss e i relativi poteri. Insomma, è probabile che potremo lanciare saette, volare e attaccare con la temibile frusta con la testa di serpente. Sarebbe interessante se, nel caso in cui dovesse davvero arrivare Kratos, sarà possibile utilizzare anche le Lame del Caos.

In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo, vi ricordiamo che con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 potrebbero debuttare anche le skin di Xena e Hercules.