3 dicembre 1994: PS1 esce in Giappone, auguri alla prima console Sony

Oggi, ventinove anni fa, la prima console Sony usciva in Giappone accompagnata da una manciata di titoli (a proposito, sapete qual è il primo gioco uscito su PS1?) dando inizio ad una nuova era per il mondo del gaming casalingo, fino ad allora appannaggio quasi esclusivo di Nintendo e SEGA.

E ironicamente, PlayStation nasce proprio dopo la rottura di Sony con Nintendo: tra la fine degli anni '80 ed i primissimi anni '90 le due aziende si alleano per la produzione di un lettore CD per Super Nintendo (esiste ad oggi un solo prototipo funzionante di Nintendo PlayStation), la casa di Mario tradirà poi Sony allenandosi con Philips, scatenando le ire della "Grande S" che deciderà di entrare di prepotenza nel mercato dei videogiochi lanciando un nuovo hardware.

PlayStation esce in Giappone, dicevamo, il 3 dicembre 1994 ma inizialmente la console Sony fatica a reggere il confronto contro il Saturn, lanciato il 22 novembre insieme a Virtua Fighter, all'epoca vero culto in Giappone. Di contro, PS1 può contare su Ridge Racer di Namco e altri titoli di minor impatto come Gokujou Parodius Da! Deluxe Pack, Nekketsu Oyako, TAMA e Crime Crackers.

Nel 1995 PlayStation arriva in Nord America ed Europa e alla fine del 1996 risulterà la console della sua generazione più venduta, mettendo in crisi SEGA e preoccupando non poco Nintendo, che proprio nell'estate del '96 lancerà N64, successore del Super Nintendo.

Il resto, come si suol dire, è storia. Auguri PlayStation, restiamo in attesa dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario nel 2024. Nell'attesa, facci sapere nei commenti qual è stato il tuo primo gioco per PS1.