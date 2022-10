3 esperienze di aziende italiane da provare nel Metaverso Roblox

Abbiamo già trattato su queste pagine il lancio di Space Tycoon di Samsung su Roblox. Non sono pochi in generale i grandi brand che hanno deciso di approcciarsi alla piattaforma, considerata da molti come una porta d'ingresso per il Metaverso. In questa sede approfondiremo 3 esperienze lanciate da aziende italiane.

Dovete infatti sapere che anche alcune realtà del nostro Paese hanno deciso di provare a realizzare esperienze che consentono all'utente di interfacciarsi in modo diverso, più interattivo, col brand. In questo contesto, il videogioco e la piattaforma Roblox, aperta alle creazioni di terze parti (anche della stessa community) e disponibile per dispositivi mobili, PC e Xbox, rappresentano da una parte un'opportunità per le aziende di raccontare i propri prodotti a un pubblico attento, mentre dall'altra la possibilità di divertirsi gratuitamente esplorando al contempo quanto a disposizione.

Lavazza/Lavazza Arena

Uno dei brand nostrani che ha attirato maggiormente l'attenzione lanciando un'esperienza gratuita su Roblox è Lavazza, storica azienda produttrice di caffè fondata nel 1895 a Torino. La Lavazza Arena è un luogo virtuale in cui gli utenti possono sfidarsi a partite di calcio in multigiocatore, utilizzando direttamente il proprio personaggio di Roblox preesistente.

Quest'ultimo può in seguito essere personalizzato a livello estetico mediante la raccolta di chicchi di caffè, sparsi per la mappa. Non manca inoltre la possibilità di sbloccare power-up da utilizzare in partita, sbloccabili sempre mediante i chicchi di caffè (che rappresentano essenzialmente i collezionabili). Lavazza ha poi allestito alcune postazioni per far bere il caffè al proprio personaggio, nonché per fermarsi con gli altri utenti.

Il focus del progetto è quello di illustrare l'impegno della Fondazione Lavazza in Perù, nonché sensibilizzare in merito alla deforestazione. "Ogni 20 secondi, un'area della foresta amazzonica grande come un campo da calcio viene distrutta. Ed è proprio questo che troverai nella Lavazza Arena: un campo completamente deforestato. Più giochi, più la Lavazza Arena sarà riforestata, più aiuterai la Fondazione Lavazza e il Cesvi a piantare 1000 alberi di noci nella foresta amazzonica", si legge sul portale ufficiale di Lavazza.

All'interno dell'esperienza ci sono anche elementi che raccontano direttamente in modo interattivo questo tipo di impegno da parte di Lavazza. Inoltre, l'azienda ha effettuato diverse campagne di promozione per lanciare l'esperienza su Roblox, facendo ad esempio giocare il calciatore Giorgio Chiellini con gli utenti. Non a caso, al momento in cui scriviamo la pagina della Lavazza Arena su Roblox ha superato le 500.000 visite.

Benetton/PLAY CHANGE

Prima ancora di Lavazza, un esperimento italiano su Roblox è arrivato da Benetton, azienda tessile fondata nel 1965 a Treviso. Infatti, quest'ultima ha lanciato PLAY CHANGE, che include uno store virtuale e tre mondi di gioco. Tra loghi luminosi, api e pecorelle volanti, è possibile scoprire il mondo Benetton.

Ottenendo una card virtuale alla fine delle avventure, è stato possibile per un certo periodo approfittare di uno sconto esclusivo in uno dei negozi fisici aderenti. Al momento in cui scriviamo questo tipo di iniziativa è terminata, mentre la pagina di PLAY CHANGE su Roblox ha raccolto poco meno di 10.000 visite. Potete trovare maggiori dettagli in merito all'iniziativa sul sito Web ufficiale di Benetton.

Isobar Italia/Pitch Blitz

Un terzo tentativo italiano di comunicare attraverso il mondo di Roblox è quello dell'agenzia pubblicitaria Isobar Italia, che ha percorso questa strada già a fine 2021 con l'esperienza Pitch Blitz. In questo caso, l'utente ha 10 minuti per raccogliere delle gemme disseminate in quattro aree. Il livello raggiunto viene indicato al termine dell'esperienza, da Creative To be a Creative Master.

Di mezzo c'è la possibilità di immergersi in rappresentazioni virtuali di fasi creative come il brainstorming (rappresentato come un labirinto) e dell'attesa di feedback (legata a un'area chiamata Patienceville). Al momento in cui scriviamo questa esperienza ha poco più di 250 visite.

In questa sede abbiamo dunque approfondito tre progetti italiani che cercano di comunicare l'essenza di un brand in modi diversi all'interno del Metaverso di Roblox. Non sono in pochi a pensare che in futuro il rapporto tra utenti e brand possa cambiare in questa direzione.