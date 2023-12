3 funzioni nascoste del DualSense di PS5: le conosci tutte?

Sappiamo già che PS5 ha diverse funzioni nascoste utilissime per tutti i possessori della console Sony di ultima generazione, ma il discorso si estende anche al suo controller: anche il DualSense ha infatti alcune feature nascoste ma vantaggiose.

Di seguito vi elenchiamo 3 feature nascoste del DualSense che vale la pena conoscere:

Disattivare il microfono interno di default

Il DualSense di PS5 gode del proprio microfono che permette di usare chat e comandi vocali senza far ricorso ad alcun auricolare. Tuttavia il microfono del controller è impostato per essere sempre attivo, consumandone in questo modo la batteria più velocemente oltre a rischiare di influenzare altre funzionalità. Fortunatamente dalle impostazioni di PS5 è possibile disattivarlo di default: basta andare alla voce "Suono" e poi mettere su "Muto" lo status del microfono che dunque in questo modo resterà sempre inattivo ad ogni nuova accensione della console.

Disattivare i grilletti adattivi per il gioco online

La funzione dei grilletti adattivi è una delle più peculiari del DualSense in quanto aumenta ancora di più l'immersione degli utenti durante una partita: giocando a un FPS, ad esempio, tale funziona consente ai grilletti di fare resistenza mentre si sta usando una specifica arma, dando così un tocco di realismo in più all'azione. Questa feature però potrebbe essere scomoda giocando online, in quanto rischia di rallentare un'azione anche di pochi ma preziosi millisecondi. Ma proprio come per il microfono anche i grilletti adattivi possono essere disattivati tramite le impostazioni di PS5: dalla voce "Accessori" basta andare alle opzioni per il Controller che consentono di regolare l'intensità dei grilletti adattivi anche azzerandola del tutto. In questo modo è possibile giocare battaglie competitive in rete senza alcun tipo di svantaggio dato dal proprio DualSense.

Audio 3D con qualunque cuffia

L'Audio 3D è una delle feature tecnologicamente più all'avanguardia di PS5 e rende ancora più immersiva la propria esperienza con i giochi della console Sony. Viene automatico pensare che a questa funzione si può accedere soltanto con cuffie di ultima generazione, ma in realtà non è così: al DualSense è infatti possibile collegare qualunque tipo di cuffia per riprodurre gli effetti Audio 3D, senza la necessità di possedere modelli sofisticati di ultima generazione. Attraverso la voce "Suono" tra le impostazioni di PS5 è tra l'altro possibile regolare l'audio 3D per le cuffie, in modo così da ottimizzare al meglio la nostra esperienza di gioco.

