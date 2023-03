Solo il 3% dei giocatori PlayStation passerebbe a Xbox per Call of Duty, dice Microsoft

Stando a quanto dichiarato nel suo prospetto risalente ad ottobre 2022, la CMA inglese ritiene che una fetta importante di giocatori passerà a Xbox per Call of Duty in caso l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft venisse definitivamente approvata.

Rima Alaily, corporate VP of Competition Law Group di Microsoft, ha dichiarato ad Axios che la divisione Xbox ha commissionato un sondaggio tramite YouGov a gennaio, scoprendo che solo il 3% di tutti i giocatori PlayStation passerebbe a Xbox, se dovesse rendere la serie esclusiva per la sua piattaforma. Sulla base di ciò, Alaily ha affermato che Call of Duty è "troppo piccolo per danneggiare la capacità di Sony di competere e troppo piccolo per rendere redditizia una strategia basata sull'esclusività per Xbox". Alaily ha anche ribadito, come precedentemente affermato dalla compagnia di Redmond, che "non ha senso per gli affari togliere Call of Duty da PlayStation".

Come ricordato da Axios, lo studio condotto per conto della CMA da DJS Research nel dicembre 2022 ha svelato che circa il 15% dei "giocatori hardcore di Call of Duty su PlayStation" passerebbe a Xbox. Secondo i dati raccolti da Microsoft, invece, il 10% dei giocatori di COD che considerano il franchise come uno dei loro preferiti in assoluto avrebbero cambiato console per motivi di esclusività.

La decisione finale da parte della CMA arriverà entro il 26 aprile, appena un giorno dopo il verdetto finale della Commissione Europea. Secondo un recente report, Microsoft è disposta a portare COD sul PS Plus e fornire maggiori entrate a Sony legate alla serie pur di chiudere l'acquisizione.