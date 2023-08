3 giochi a meno di 10 euro su Playstation Store: avventure a go go

Tempo di sconti sul Playstation Store! L'estate è uno dei momenti migliori per recuperare il backlog e al momento ci sono tre ottimi giochi che si possono recuperare a meno di 10 euro.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Si tratta del capitolo conclusivo che narra le origini di Lara Croft nella trilogia Survirvor di Crystal Dynamics. Questa versione definitiva comprende il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili.

Se siamo amanti dell'avventura e dell'esplorazione all'interno di scenari vasti e di un gameplay che non rinuncia a qualche meccanica RPG, questo è indubbiamente un buon momento per recuperare questo episodio di Lara Croft.

Assassin's Creed Unity

Genere azione-avventura, sviluppato da Ubisoft Montreal e rilasciato nel lontano novembre 2014. È l'ottavo capitolo principale della serie Assassin's Creed e il successore di Assassin's Creed IV: Black Flag del 2013.

Il gioco ricrea splendidamente la Parigi nell'epoca della rivoluzione e la storia può contare su un protagonista affascinante. In più, le missioni stealth in stile sandbox consentono di pianificare gli e personalizzare la scelta delle abilità.

Batman: Arkham Knight

A pochi giorni di distanza dall'annuncio della data di uscita della trilogia di Batman Arkham su Nintendo Switch, sul Playstation Store è in sconto Batman: Arkham Knight, l'episodio finale della saga.

Volare sopra Gotham City sarà un piacere, risolvere i crimini sarà un piacere, affrontare le numerose missioni che il gioco mette a disposizione sarà un piacere. Se amate le avventure in cui è richiesta una certa furtività, è l'ora di recuperare questo gioco.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!