3 giochi ambientati a Venezia: gita romantica con Lara Croft

Con la sua cultura e le sue meraviglie, l'Italia è senza dubbio una location perfetta per un videogioco. Abbiamo scoperto 5 giochi ambientati a Roma, ma adesso riprendiamo in mano la valigia e partiamo alla volta di Venezia assieme a questi iconici titoli.

Assassin's Creed II

La prima avventura di Ezio Auditore ci ha permesso di esplorare varie città dell'Italia Rinascimentale, e Venezia non poteva assolutamente mancare. L'odierno capoluogo del Veneto copre la parte centrale di Assassin's Creed II e ci offre uno degli scenari più spettacolari mai offerti dalla celebre serie Ubisoft. Ed oltre a tutto il fascino della città, una missione del gioco si svolge tra l'altro nel pieno del Carnevale di Venezia, dando così vita ad uno dei momenti più coinvolgenti e spettacolari di tutta la produzione.

The House of the Dead 2

Uno dei migliori rail shooter di tutti i tempi è interamente ambientato a Venezia, rimasta vittima di un'epidemia di zombie che la sta mettendo a ferro e fuoco. In The House of the Dead 2 i giocatori si faranno dunque strada per tutta Venezia armati di pistola e respingendo a suon di piombo qualunque zombie, creatura mostruosa e famelico boss che prova ad ostacolarli. Un puro concentrato di azione e adrenalina all'interno di una cornice spettacolare.

Tomb Raider II

Il secondo episodio della leggendaria serie con protagonista Lara Croft è strettamente legato all'Italia: in Tomb Raider II la famosa archeologa se la vede infatti con la Fiamma Nera, la setta guidata dal potente mafioso Marco Bartoli e che ha sede proprio a Venezia. Lara si reca lì proprio per scovare il nascondiglio della Fiamma Nera, attraverso una missione che la vede destreggiarsi tra gli edifici ed i canali dell'evocativa città.

Bonus: Altissia di Final Fantasy XV

Pur non trattandosi della Venezia vera e propria, la città di Altissia, uno degli scenari chiave di Final Fantasy XV, trae forte ispirazione proprio dal capoluogo veneto, qui reinterpretato in ottica fantasy con grande cura ed ispirazione in ogni minimo dettaglio. Dalla struttura degli edifici ai numerosi canali che la circondano, senza dimenticare piazze piene di vita e strade ricche di boutique, Altissia è senza alcun dubbio il miglior omaggio possibile che Square Enix poteva fare a Venezia, dando vita a quello che è con tutta probabilità l'ambientazione più bella del quindicesimo capitolo di Final Fantasy.

