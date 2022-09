3 giochi Android ora gratis su Windows 11 tramite Amazon Appstore

Dopo una lunga attesa, le app Android sono arrivate su Windows 11 a livello ufficiale anche in Italia. Questo significa che ora tutti possono usufruire di una selezione di giochi Android su PC, senza nemmeno dover passare per un emulatore di terze parti.

Si sfrutta infatti l'Amazon Appstore: come ben sanno coloro che hanno esplorato per bene il mondo Android, quest'ultimo è il negozio digitale ufficiale integrato su dispositivi come i tablet Fire, che non dispongono del classico Play Store di Google. Non si fa dunque esattamente riferimento al negozio digitale meglio fornito lato videogiochi, ma qualche titolo che potrebbe risultare intrigante non manca. Di seguito approfondiamo 3 giochi gratuiti che potreste voler provare.

Final Fantasy XV: A New Empire

Uno dei giochi scaricabili gratuitamente che viene già messo in evidenza sull'Amazon Appstore per Windows 11, che ricordiamo è attualmente in fase di Preview (e infatti ci sono vari problemi: ad esempio, non siamo riusciti a far funzionare titoli come Sonic Forces), è Final Fantasy XV: A New Empire. Si tratta di uno strategico basato sulla nota serie, che richiede di costruire un impero e consente di dominare il reame coi propri amici, tra gilde, potenziamenti alla Cittadella e molto altro. Il gioco è già stato scaricato milioni di volte su mobile: adesso un clic del tasto sinistro del mouse può sostituire il touch screen.

Lords Mobile

Lords Mobile è un titolo particolarmente popolare su mobile, che viene descritto dai suoi creatori come un "RPG Action Fantasy". Tra la creazione di un Regno, le sfide tramite carte da piazzare sul campo di battaglia e molto altro, la mole contenutistica non manca di certo. Abbiamo già descritto per certi versi il titolo nella nostra prova di RedMagic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition, edizione dello smartphone dedicata proprio al gioco di IGG. Ora si può godere della stessa esperienza mobile anche su PC, nonostante valga la pena ricordare che Lords Mobile è disponibile anche su Steam e altri store.

Subway Surfers

Uno dei giochi più noti per dispositivi mobili sbarca a livello ufficiale tramite Amazon Appstore su computer. Questo endless runner non ha certo bisogno di troppe presentazioni: vi basti sapere che adesso si possono usare i tasti WASD (o le frecce direzionali), così come il mouse, per schivare gli ostacoli e cercare di portare a casa il punteggio più elevato possibile.