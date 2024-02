3 giochi di Assassin's Creed che meriterebbero un bel remake

Il franchise di Assassin's Creed si porta ormai sulle quale quasi 17 anni: tantissimi i giochi pubblicati in questo lasso di tempo, alcuni tra l'altro capaci di lasciare un segno profondo del loro passaggio. E per molti sarebbe bello riscoprire i giochi migliori in veste moderna.

Di seguito vi citiamo tre giochi di Assassin's Creed che meriterebbero un bel remake:

Assassin's Creed

Ovviamente non poteva mancare il capostipite in questo elemento. L'originale Assassin's Creed venne pubblicato nel novembre del 2007 dando vita a uno dei più grandi fenomeni del panorama videoludico. L'opera Ubisoft mostrava però il fianco anche a varie imperfezioni, soprattutto in ottica ripetitività: un remake dell'avventura con protagonista Altair con grafica moderna, più contenuti ed una maggiore varietà darebbe a questo episodio nuova linfa vitale tornando così a risplendere.

Assassin's Creed II

Il primo Assassin's Creed ha dato il via al brand, ma è con Assassin's Creed II che arriva la sua definitiva consacrazione. Le vicende di Ezio Auditore da Firenze hanno appassionati i giocatori di tutto il mondo, che si sono ritrovati tra le mani un prodotto capace di migliorare il predecessore in ogni singolo aspetto. L'ipotetico annuncio di un remake di Assassin's Creed 2 di sicuro farebbe felici innumerevoli fan, che rivivrebbero così la prima avventura di Ezio con tutte le migliorie dei tempi odierni.

Assassin's Creed IV Black Flag

Secondo le voci di corridoio Assassin's Creed 4 Black Flag Remake sarebbe già in sviluppo presso gli studi di Ubisoft. Sebbene da un lato l'idea di rifare anzitutto i primi due giochi sarebbe potenzialmente più allettante essendo più datati, Assassin's Creed IV Black Flag resta comunque uno dei migliori esponenti del franchise grazie soprattutto al focus sulla navigazione e le battaglie navali che portarono una ventata d'aria fresca all'interno della serie. Rivivere dunque la storia del pirata Edward Kenway non sarebbe una cattiva idea, specie se con migliorie al gameplay originale e magari qualche altra novità ancora.