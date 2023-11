3 giochi brutti usciti su Nintendo Switch nel 2023: solo il peggio!

Il 2023 di Nintendo Switch non è stato caratterizzato soltanto da opere imperdibili come The Legend of Zelda Tears of The Kingdom e Super Mario Bros. Wonder tanto per fare un paio di nomi: ci sono stati anche giochi davvero brutti, di quelli che uno non vorrebbe ricevere nemmeno in regalo.

E così, dopo aver scoperto i giochi pazzeschi usciti su Nintendo Switch nel 2023, facciamo il percorso inverso: ecco tre titoli davvero brutti arrivati sulla console ibrida Nintendo nel corso di quest'anno.

Mortal Kombat 1

Certo, Mortal Kombat 1 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S è a tutti gli effetti un pregevole Picchiaduro, ma la sua versione Switch è praticamente l'opposto delle altre edizioni in commercio. Il titolo NetherRealm Studios si è presentato al lancio con un comparto tecnico datato, afflitto da numerosi problemi e con alcuni contenuti mancanti rispetto a quanto visto sulle altre piattaforme. E nonostante le patch correttive, resta ancora adesso un prodotto non all'altezza delle aspettative. Sicuramente ci troviamo di fronte ad uno dei giochi più brutti mai usciti su Nintendo Switch.

Skull Island Rise of Kong

Il disastroso Skull Island Rise of Kong è sbarcato anche su Nintendo Switch, con sorti analoghe a quelle delle altre versioni in commercio. Il gioco prodotto da GameMill Entertainment e sviluppato da IguanaBee non si salva in nessun ambito: da un comparto tecnico di infimo livello fino ad un gameplay incapace di intrattenere, il ritorno di King Kong nel mondo videoludico è andato nel peggior modo possibile immaginabile, con un'opera che non rende minimamente giustizia all'iconico personaggio, come vi abbiamo segnalato anche nella recensione di Skull Island Rise of Kong.

The Last Hope

Un blando rip-off di The Last of Us per Nintendo Switch: The Last Hope imita nel peggior modo possibile l'opera Naughty Dog in contenuti, tematiche e personaggi, fallendo nel suo scopo. Oltre ad essere rotto nel gameplay con numerosi bug che lo rendono a tratti ingiocabile, The Last Hope si presenta con un comparto grafico rimasto indietro di qualche generazione. Il gioco è comunque durato poco dal momento che The Last Hope è stato rimosso dal Nintendo eShop pochi giorni dopo la pubblicazione.