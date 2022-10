3 giochi di calcio gratis per Android diversi dal solito FIFA

Se vi siete un po' stancati del classico FIFA Mobile, potreste voler esplorare altri 3 giochi di calcio gratuiti per Android. Tranquilli, niente eFootball, Head Soccer, Top Eleven o simili: in questa sede approfondiremo produzioni che non esattamente tutti potrebbero conoscere.

Dovete infatti sapere che su dispositivi mobili si sta delineando una situazione interessante per gli appassionati di calcio, dato che c'è una vasta possibilità di scelta in termini di titoli scaricabili senza sborsare alcunché.

I giochi presenti di seguito non sono di certo "sconosciuti", dato che dispongono tutti di milioni di download sul Play Store, ma rappresentano un modo diverso di intendere il calcio rispetto al solito FIFA (dunque un utente che ha sempre giocato solamente a quest'ultimo potrebbe trovare delle "novità" interessanti).

Football Strike Online Soccer

Scaricato più di 100 milioni di volte dal Play Store di Google, Football Strike Online Soccer mette gli utenti uno contro l'altro, ma in posizioni diverse. Infatti, le sfide multigiocatore, legate a utenti provenienti da tutto il globo o agli amici, prevedono la possibilità di giocare come portiere o attaccante. Inoltre, non manca il mettersi alla prova colpendo dei bersagli con tiri di precisione, così come risulta presente una modalità Carriera. Capite bene che può rivelarsi un'esperienza potenzialmente intrigante per un appassionato di calcio.

Crazy Kick

Se siete alla ricerca di un'esperienza per certi versi più "rilassata", Crazy Kick, titolo da più di 10 milioni di download sul Play Store, può consentirvi di passare qualche momento spensierato in compagnia del vostro sport preferito, nonché di improbabili omini rossi. Se pensate che si tratti del classico gioco di calcio, vi sbagliate: in questo caso dovete infatti evitare che gli omini rossi entrino in possesso palla, cercando di andare direttamente in rete.

Dream League Soccer

Un altro gioco di calcio che si è fatto largo nel corso degli anni su dispositivi mobili è Dream League Soccer, che al momento in cui scriviamo è stato scaricato oltre 100 milioni di volte dal Play Store di BigG. In questo caso si fa riferimento a un'esperienza calcistica più classica rispetto ai titoli citati in precedenza, che secondo alcuni utenti può tranquillamente "sostituire" esperienze come quella offerta da FIFA Mobile.