Oltre ai giochi PS5 che vorremmo vedere annunciati nel 2024, per la console Sony sono già stati annunciati diversi titoli che hanno tuttavia fatto perdere le loro tracce da diverso tempo, e non è chiaro né quando verranno nuovamente mostrati, né tantomeno quando faranno il loro esordio sul mercato.

Di seguito vi elenchiamo 3 giochi dispersi per PS5 che vorremmo rivedere nel 2024, anche solo attraverso nuovi trailer che ci diano aggiornamenti sullo status dei lavori:

Marvel's Wolverine

Qui c'è una premessa da fare: con Insomniac Games tutta concentrata su Marvel's Spider-Man 2, pubblicato lo scorso 20 ottobre 2023 ottenendo subito grandi successi di critica e pubblico, è chiaro che Marvel's Wolverine sia stato messo volutamente in disparte per dare priorità alla nuova avventura dell'Uomo Ragno. Tuttavia dall'annuncio del gioco avvenuto nel settembre del 2021 non si è più saputo nulla di sostanzioso sul progetto con protagonista il più celebre degli X-Men: dopo due anni di silenzio ed un singolo, breve teaser trailer, il 2024 potrebbe essere l'anno buono per vedere Wolverine in azione. Gli ultimi rumor danno Marvel's Wolverine in uscita nel 2025: avere certezze in merito non sarebbe affatto male.

Rise of the Ronin

Previsto in esclusiva console PS5 pur con uscita prevista anche su PC, Rise of the Ronin punta ad essere il gioco più ambizioso mai creato da Team Ninja fin qui. Tutto bello, non fosse che anche di questo progetto si sono perse le tracce e da diverso tempo non ci sono nuovi trailer o informazioni dettagliate da parte degli sviluppatori. Il trailer d'annuncio risalente al settembre del 2022 ha fissato l'uscita di Rise of the Ronin per un generico 2024: a meno di particolari imprevisti durante lo sviluppo, dunque, il suo ritorno in scena nei prossimi mesi dovrebbe essere praticamente sicuro, almeno secondo i piani attualmente noti.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Star Wars KOTOR Remake è attualmente avvolto nel mistero più totale e, con la crisi che ha colpito il publisher Embracer Studios, negli scorsi mesi si sono sprecate le voci di corridoio che lo danno addirittura a rischio cancellazione. Il giornalista Jason Schreier ha assicurato che Star Wars KOTOR Remake è ancora vivo, ma per ora sul gioco atteso come esclusiva PS5 almeno al lancio continua a non esserci alcuna certezza. La nostra speranza è dunque di rivederlo per davvero nel 2024 anche solo attraverso un breve trailer, quanto basta per assicurare che il progetto esiste a tutti gli effetti.