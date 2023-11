3 giochi con grafica assurda in Unreal Engine 5 che escono nel 2024

Con l'attuale generazione che un poco alla volta sta ingranando sempre di più, e con il progressivo abbandono dello sviluppo cross-gen, le odierne piattaforme si preparano a raggiungere nuove vette tecniche grazie anche alle potenzialità di motori grafici all'avanguardia come l'Unreal Engine 5 realizzato da Epic Games.

E il 2024 già promette di offrire titoli visivamente da mascella a terra: vi citiamo 3 giochi con grafica incredibile in Unreal Engine 5 previsti per il nuovo anno.

ARK 2

Il nuovo episodio della serie survival targata Studio Wildcard si sta facendo attendere già da diverso tempo: il progetto con protagonista Vin Diesel venne annunciato ai The Game Awards 2020, ma al momento non è chiaro quando l'esclusiva Microsoft per PC e Xbox Series X/S vedrà la luce nel corso del 2024 (e in precedenza è stato smentito il rinvio di ARK 2 al 2025). Poco ma sicuro comunque: ARK 2 promette di offrire ai giocatori una qualità grafica eccezionale grazie proprio alle meraviglie dell'Unreal Engine 5.

Black Myth Wukong

Anche in questo caso lo sviluppo va avanti ormai da anni: Black Myth Wukong venne mostrato per la prima volta nel corso del 2020, impressionando critica e pubblica non solo per il suo gameplay ma anche per la sua splendida veste grafica molto avanzata. Game Science ha confermato che Black Myth Wukong arriverà nell'estate 2024 e promette di imporsi come uno degli Action/RPG migliori dell'annata. C'è da aspettare ancora un po', ma ci sono le premesse affinché ne valga totalmente la pena.

Senua's Saga Hellblade II

Altro gioco che fa dell'impatto visivo uno dei suoi cavalli di battaglia e che sembra sfruttare al meglio le potenzialità dell'Unreal Engine 5. Dopo un lungo sviluppo Senua's Saga Hellblade II si appresta a fare finalmente il suo esordio nel corso del 2024 con l'obiettivo di imporsi tra le esclusive Microsoft più brillanti sia su PC che su Xbox Series X/S. Ninja Theory sta dando il 100% nello sviluppo del progetto, ed ai fan non resta che attendere pazientemente l'annuncio della sua data d'uscita definitiva.