3 giochi indie usciti nel 2023 da recuperare subito

Il panorama della scena indipendente non si ferma mai: sono sempre più numerose ogni anno le produzioni indie che allietano le giornate degli appassionati, grazie a giochi spesso di grande qualità e con idee originali che li rendono meritevoli di attenzioni. Ed il 2023 non fa certo eccezione.

Vi abbiamo già suggerito tre giochi usciti nell'estate 2023 che dovreste recuperare quanto prima, ora invece vi citiamo tre giochi indie da far vostri al più presto se ancora non li avete sperimentati:

Bomb Rush Cyberfunk

Amavate l'iconico Jet Set Radio di SEGA? Allora Bomb Rush Cyberfunk può fare proprio al caso vostro. Ambientato nella città immaginaria di New Amsterdam, il titolo firmato da Team Reptile vi mette nei panni di un membro della Bomb Rush Crew lasciandovi la libertà di muovervi per tutta la mappa attraverso biciclette, skateboard e pattini, realizzando graffiti, sfidando gang rivali ed evitando le forze dell'ordine nel frattempo che si conquistano un poco alla volta tutti i quartieri della metropoli. In poche parole, una bella botta di nostalgia per chi è cresciuto a pane e Dreamcast.

Dredge

Sviluppato da Black Salt Games, Dredge è un particolare gioco di pesca a struttura open world che ci permette di viaggiare con la nostra piccola barca attraverso un vasto arcipelago. La caratteristica peculiare sono però le atmosfere lovecraftiane alla base dell'opera, con la possibilità di incontrare numerose creature oscure nel corso dei nostri viaggi per i mari che rendono l'avventura ancora più coinvolgente. Proprio per via di questo curioso approccio, Dredge merita quantomeno di essere provato: potrebbe sorprendervi.

Planet of Lana

Un'avventura davvero evocativa che conquista il cuore dei gioatori grazie ad uno stile artistico ispirato ed affascinante. Con Planet of Lana i ragazzi di Wishfully omaggiano i capolavori d'animazione dello Studio Ghibli e strizzano l'occhio all'apprezzato The Last Guardian, dando vita ad un gioco che mescola stealth e rompicapi in una cornice audiovisiva tra le migliori viste nel 2023. La nostra recensione di Planet of Lana vi spiega ulteriormente perché questa produzione indie merita tutte le vostre attenzioni.