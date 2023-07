3 giochi per Nintendo Switch usciti nel 2023 dimenticati ma da riscoprire

Grazie soprattutto all'esordio dell'attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo Switch si è ritagliato uno spazio da grande protagonista nella prima metà del 2023. Ma di fronte ad uno Zelda accolto in gloria da critica e pubblico, ci sono stati anche progetti passati inosservati nonostante le loro qualità.

Di seguito vi elenchiamo 3 giochi per Switch usciti finora nel 2023 che sono stati velocemente dimenticati, ma che meriterebbero di essere riscoperti:

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Quando uscirono originariamente su Game Boy Advance, i primi due Advance Wars si imposero tra i migliori giochi mai visti sulla piccola console portatile Nintendo, capaci di mandare in estasi i giocatori grazie alle loro meccaniche strategiche a turni tanto immediate quanto stimolanti e coinvolgenti. L'arrivo di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp era dunque l'occasione per riscoprire questi due gioiellini, tuttavia il loro debutto su Switch ad aprile è passato inosservato, forse complice anche un campagna marketing non proprio incisiva da parte della Grande N. La nostra recensione di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp conferma che i remake sono stati realizzati con impegno e dedizione, pertanto se siete alla ricerca di strategici con cui intrattenervi a lungo, questa raccolta fa proprio al caso vostro.

Bayonetta Origins

Hideki Kamiya di Platinum Games ha spesso espresso il desiderio di voler espandere considerevolmente la serie di Bayonetta non solo attraverso seguiti, ma anche tramite spin-off che approfondissero ulteriormente i personaggi e l'universo in generale del brand. Tuttavia, quando Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon ha debuttato sulla console ibrida a marzo, in pochi gli hanno dato attenzione, forse perché molto lontano dalle meccaniche puramente Action della serie principale. Un peccato però, considerato che Bayonetta Origins è un'avventura ricca di fascino che alterna sapientemente combattimenti e risoluzione di enigmi dando vita ad un prodotto sicuramente inconsueto per gli standard del franchise, ma che avrebbe meritato una chance da parte di una schiera molto più nutrita di giocatori.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Sicuramente un nome più popolare rispetto agli altri due giochi qui elencati, eppure Kirby's Return to Dream Land Deluxe non ha goduto del seguito di pubblico visto per altri giochi con protagonista la palletta rosa. Vero che non siamo davanti ad un prodotto del tutto originale come è invece stato il precedente Kirby e La Terra Perduta: il Platform pubblicato a febbraio è infatti la riedizione di Kirby's Adventure Wii, avventura vista su Nintendo Wii nel 2011, qui arricchita con alcuni nuovi contenuti e tecnicamente in alta definizione, ma che nel complesso non apporta grossi stravolgimenti al titolo originale. Ciò detto, siamo pur sempre davanti ad un'avventura che sa intrattenere a dovere e piuttosto ricca di contenuti. Se non lo avete mai giocato in nessuna forma, dunque, questo Kirby potrebbe regalarvi qualche bella soddisfazione.