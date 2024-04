3 giochi simili a Kingdom Come Deliverance da giocare in attesa del sequel

Avete amato Kingdom Come Deliverance, vi siete gasati per il trailer dell'annuncio di Kingdom Come Deliverance 2 e adesso non sapete come ingannare l'attesa fino al suo lancio programmato per fine 2024? Niente paura, oggi vi proponiamo tre giochi simili per setting e gameplay che hanno tutte le carte in regola per impegnarvi nei prossimi mesi.

Kingdom Come Deliverance si distingue nel panorama dei giochi di ruolo presentando un elevato grado di realismo, che coinvolge tanto il setting storico quanto il gameplay. Titolo identici alla proposta di Warhorse Studios sono difficili, se non impossibili, da trovare in giro, ma ciò non significa che non esiste qualcosa di simile.

Medieval Dynasty

Se di Kingdom Come Deliverance avete apprezzato la rappresentazione della vita medievale, vi consigliamo Medieval Dynasty, un gioco di sopravvivenza in prima e terza persona che vi invita ad andare a caccia, costruire, governare e sopravvivere in una delle epoche più oscure della storia dell'umanità. Cominciando come un semplice agricoltore o cacciatore, dovrete trovare un terreno per costruire una dimora, acquisire esperienza, imparare nuove abilità, trovare l'amore, mettere su famiglia e governare una fiorente cittadina. Potete giocare in singolo oppure fare squadra con degli amici per esplorare in modalità cooperativa. Lo trovate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Mount & Blade II: Bannerlord

Quando c'è il medioevo di mezzo, è impossibile non pensare alle imponenti battaglia che lo hanno caratterizzato. Per questo motivo vi consigliamo Mount & Blade II: Bannerlord, un gioco di ruolo e simulatore di combattimento medievale disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC, oltre che incluso nel catalogo di Game Pass. Mount & Blade II: Bannerlord vi invita a creare e sviluppare un personaggio sulla base del vostro stile di gioco preferito per poi imbarcarvi in missioni di saccheggio e conquista in un grande mondo medievale dove ogni partita è differente dalla precedente. Il sistema di combattimento in tempo reale è basato sull'utilizzo di abilità e supporta sia la prima che la terza persona. Oltre a scendere in battaglia, siete anche chiamati a gestire l'esercito, la politica, il commercio, le forge e il territorio. È inclusa pure una modalità PvP in cui sfidare i giocatori del resto del mondo.

Chivalry 2

Di Kingdom Come Deliverance avete apprezzato i brutali scontri in prima persona? Allora date una chance a Chivalry 2, uno slasher multigiocatore in prima persona di stampo cinematografico ispirato alle battaglie più iconiche dell'era medievale. Dagli scontri con le spade alle piogge di frecce infuocate, fino ad arrivare ai tornei e agli imponenti assedi dei castelli, Chivalry 2 è un compendio completo del lato belligerante dell'era medievale. Le battaglie multiplayer su larga scala sono in grado di ospitare fino a 64 giocatori in contemporanea e permettono di scegliere tra 4 classi di combattenti suddivisi in 12 ulteriori sotto-classi, ognuna dotata di armi e abilità uniche. Trovate Chivalry 2 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC, oltre che nel catalogo di Game Pass.

Bonus

In questa breve carrellata abbiamo preferito consigliare dei videogiochi meno famosi e più particolari rispetto alla grande e ampia produzione mainstream, concentrandoci in particolar modo su setting e realismo dei combattimenti. Va da sé che chi ha apprezzato un GDR come Kingdom Come Deliverance può divertirsi anche con giochi come che non hanno bisogno di presentazioni come The Witcher 3: Wild Hunt e The Elder Scrolls V: Skyrim, i quali sono però caratterizzati da una forte impronta fantasy. Per chi ama i combattimenti medievali può trovare pane per i propri denti anche in For Honor, anche se in questo caso c'è solo la terza persona.

