3 giochi sottovalutati del 2023: se vi sono sfuggiti, dategli una occhiata

Il 2023 ha riempito le nostre librerie, fisiche o digitali, di una miriade di giochi davvero memorabili. In questo ricco ventaglio di opzioni, alcuni titoli potrebbero non aver avuto tutta la luce di cui avevano bisogno. Se non li avete ancora provati, ecco tre giochi sottovalutati del 2023 da recuperare alla prima occasione utile.

Season A Letter To The Future

Season: A Letter To The Future è un gioco di avventura narrativo ambientato in un mondo post-apocalittico in cui il giocatore ha il compito di documentare ciò che trova. La protagonista, Estelle, è cresciuta in un isolato villaggio di montagna e vuole viaggiare per catturare l'attuale "stagione", un'era, prima che arrivi quella successiva. Sui binari di un viaggio intenso in cui il presente viene vissuto al massimo, dovremo raccontare la nostra storia, curiosando nello scenario, decifrando il passato, riscoprendo culture dimenticate, il tutto sullo sfondo di un mondo di gioco particolarmente affascinante.

The Murder Of Sonic The Hedgehog

The Murder of Sonic the Hedgehog è una visual novel sviluppata da SEGA dalle fattezze insolite: come il titolo suggerisce, il gioco ruota attorno a mistero da risolvere: l’omicidio dell’amato riccio blu. Radunati da Amy Rose in un party a bordo del Mirage Express, bisognerà indagare per scovare il colpevole. Condito da una sceneggiatura brillante con dialoghi molto interessanti, il gioco è molto divertente, oltre che gratuito. La cura riposta in questo pesce d’aprile ben riuscito è sorprendente, anche dal punto di vista delle interazioni tra i personaggi, e include un piccolo minigioco plafrom, che lo rende più simile a un gioco di Sonic.

Tchia

Tchia è un gioco di avventura e azione open world in terza persona che prende piede in un arcipelago tropicale e ha raggiunto quota 1 milione di giocatori in un mese e mezzo. La commovente storia narra di un ragazzino di nome Tchia che si prefigge di liberare suo padre, rapito da un malvagio signore supremo di nome Meavora. Tchia ha il potere unico del "soul-jump", grazie a cui può possedere lo spirito di animali e oggetti inanimati, regalando meccaniche uniche. Il gioco offre l'esplorazione del mondo aperto e le invasioni delle roccaforti ed è pieno di collezionabili, trofei e minigiochi originali. Presenta anche un ukulele che può essere utilizzato per evocare creature, cambiare il tempo e l'ora del giorno e riprodurre vera musica.