3 giochi sottovalutati per Nintendo Switch nel 2023: meritano una chance

Il 2023 ha rappresentato un'annata pazzesca per Nintendo, che ha sfornato numerosi giochi di grande successo, tra cui The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Wonder. In questo forziere delle meraviglie, però, potreste esservi persi tre piccole gemme da non sottovalutare.

Lunark

Lunark è un'avventura fantascientifica in pixel art ambientata nel mezzo di una ribellione contro un regime totalitario. È una versione moderna del genere platform cinematografico 2D degli anni '90 in cui si può correre, saltare, arrampicarsi e sparare attraverso luoghi meravigliosi e misteriosi.

Con una grafica accattivante e una storia intrigante, presenta vari nemici e diversi enigmi. La sua semplicità è anche la sua forza, con testi semplici, una struttura dei livelli non troppo elaborata e una longevità più che sostenibile, stimata tra le 4 e le 7 ore circa.

Ken Follett I Pilastri della terra

Ken Follett's The Pillars of the Earth è un'avventura storica ambientata nell'Inghilterra medievale. È un gioco punta e clicca basato sull’omonimo romanzo di Ken Follett e racconta la storia del villaggio di Kingsbridge nel corso di diversi anni. Diviso in tre episodi, ci immerge in una ricca ambientazione basata su un periodo storico affascinante e raramente esplorato, con una grafica colorata e ricca di dettagli, personaggi interessanti e il giocatore al centro delle vicende. Le scelte di chi gioca, infatti, avranno delle ripercussioni.

A Space for the Unbound

A Space for the Unbound è un gioco d'avventura narrativo ambientato nell'Indonesia di fine anni '90. Racconta la profonda e malinconica storia di Atma e Raya, due studenti delle scuole superiori. Il gioco è intriso di riferimenti culturali indonesiani e presenta un bellissimo stile artistico in chiave anime. Atma usa un libro magico per immergersi nei cuori delle persone e risolvere i loro problemi ed è su questo concetto che si basano il gameplay e i suoi enigmi. La narrazione tocca temi importanti con estremo tatto ed eleganza, oltre a riservare delle interessanti sorprese.

