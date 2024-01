3 giochi di The Legend of Zelda sottovalutati: sì, anche Zelda 2

Quella di The Legend of Zelda è tra le serie più famose ed amate in tutto il mondo, caratterizzata da numerosi capolavori che hanno lasciato un segno nella storia videoludica. Ma l'iconico brand di Nintendo ha offerto anche avventure di solito meno ricordate dai fan e che invece meriterebbero più considerazione.

Magari non rientreranno tra i migliori The Legend of Zelda di sempre, ma di seguito vi citiamo 3 giochi di Zelda sottovalutati che meriterebbero di essere riscoperti:

The Legend of Zelda Link's Awakening Remake

Su Nintendo Switch abbiamo visto arrivare due autentici kolossal come Zelda Breath of the Wild e Zelda Tears of the Kingdom oltre all'apprezzata riedizione di Zelda Skyward Sword, ma spesso si tende a dimenticare che la console ibrida di Nintendo ospita anche un remake avvincente di un grandissimo classico per Game Boy. Zelda Link's Awakening Remake riporta in auge il classico originale rendendolo attuale ma mantenendosi al tempo stesso fedele all'essenza e le atmosfere vissute per la prima volta nel lontano 1993. E come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Zelda Link's Awakening Remake, il risultato finale è stato praticamente eccezionale, imperdibile per ogni fan della serie che si rispetti.

The Legend of Zelda Spirit Tracks

Quando si pensa agli Zelda pubblicati su Nintendo DS viene spontaneo pensare prima di tutto a Phantom Hourglass, il primo a sbarcare sulla famosa console portatile a due schermi ed acclamato da critica e pubblico come un'avventura incredibile. Il successivo Zelda Spirit Tracks, seppur a sua volta accolto con grande entusiasmo dalla critica internazionale, resta però spesso all'ombra dei più famosi esponenti del brand quando invece andrebbe ricordato con molta più frequenza. Esplorare la nuova Hyrule a bordo del treno e scoprendone un poco alla volta le sue meraviglie è un'esperienza che sa come regalare belle soddisfazioni.

Zelda II The Adventure of Link

Questo è senza dubbio un azzardo. Secondo gioco della serie pubblicato su NES, Zelda II The Adventure of Link è solitamente considerato la pecora nera della serie Nintendo, non solo per il suo stile completamente diverso dal predecessore e dai seguiti (è l'unico del filone principale ad avere un'impostazione Action/Platform a scorrimento bidimensionale), ma anche per il suo gameplay complesso e talvolta tedioso sia nei combattimenti che nell'esplorazione. Eppure, nonostante i suoi limiti, Zelda II rimane a suo modo una tappa speciale per il brand, un episodio che provò a stravolgere quanto fatto dall'illustre predecessore per seguire una strada tutta sua mai più ripetuta. Anche solo per questo andrebbe riscoperto, così da comprendere ancora più a fondo l'evoluzione di Zelda nel corso del tempo.