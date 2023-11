Con le voci sempre più insistenti sull'annuncio di Nintendo Switch 2 e l'attuale console che sta cominciando a sparare le sue ultime cartucce, il 2024 potrebbe essere un anno molto importante per Nintendo, che potrebbe avere in serbo anche grandi sorprese per tutti i suoi fan non solo in ottica hardware, ma anche lato giochi.

Per ora sappiamo che il nuovo anno vedrà l'uscita di titoli quali Princess Peach Showtime e le riedizioni di Paper Mario Il Portale Millenario, Mario vs Donkey Kong e Luigi's Mansion 2 giusto per fare alcuni nomi, ma la speranza è che la Grande N sia pronta ad annunciare le sue prossime opere di punta, da affiancare magari al reveal di Switch 2. Ecco dunque 3 giochi che vorremmo vedere annunciati da Nintendo nel 2024:

F-Zero

L'iconico racing game futuristico non vede l'uscita di un grosso nuovo esponente ormai da ben 20 anni, da quando F-Zero GX fece furore su GameCube nel 2003 dimostrandosi uno dei migliori giochi mai pubblicati sul Cubo. Ma dopo qualche altro excursus su Game Boy Advance c'è stato il silenzio totale, spezzato solo dall'arrivo di F-Zero 99 su Nintendo Switch Online. La speranza è che il battle royale possa essere il preludio a progetti ancora più grandi per il franchise, come per l'appunto un nuovo gioco principale o, al massimo, una Remastere di F-Zero GX. Poco ma sicuro comunque: Captain Falcon deve tornare in pista.

Un nuovo Donkey Kong

Da quanto tempo non si vede un'avventura inedita di Donkey Kong? Era addirittura il febbraio del 2014 quando Donkey Kong Country Tropical Freeze faceva il suo esordio su Wii U per poi essere riproposta anche su Nintendo Switch quattro anni dopo. Ma l'acclamato Platform firmato Retro Studios resta per ora l'ultimo gioco incentrato sul celebre gorilla incravattato. Sarebbe dunque ora di riportarlo in scena dopo tutti questi anni: a tal proposito non sono mancati rumor su un presunto Donkey Kong Freedom, realizzato in 3D e di stampo open world, ma che per ora non si è mai concretizzato. Che il 2024 sia l'anno buono per assistere al ritorno del peloso scimmione?

Un nuovo Mario in 3D

Dopo i grandi successi ottenuti con lo splendido Super Mario Bros. Wonder in 2D, candidato persino al Game of the Year ai TGA 2023, ora il desiderio sarebbe vedere quanto prima una nuova avventura dell'idraulico baffuto tutta in tre dimensioni, che riparta da quanto visto nel 2017 in Super Mario Odyssey e ne evolva ulteriormente il concept verso nuove vette qualitative. Se nel 2024 Switch 2 dovesse effettivamente divenire realtà, sarebbe sicuramente un grandissimo colpo accompagnarla con un nuovo Mario 3D sconvolgente. Vediamo se andrà effettivamente così.

Bonus: Remaster di The Legend of Zelda Breath of the Wild

Ormai da tempo per Nintendo è consuetudine realizzare porting, rimasterizzazioni e remake di alcun suoi celebri titoli passati. E sebbene The Legend of Zelda Breath of the Wild sia ancora un gioco relativamente "recente" essendo stato pubblicato al lancio di Switch nel marzo del 2017, una sua eventuale Remastered potrebbe essere anche un modo per testare le capacità tecniche dell'eventuale Switch 2 e mettere maggiormente in risalto i progressi tecnologici potenziando ed arricchendo visivamente uno dei giochi più importanti della console ibrida. Il tutto senza dimenticare che la Grande N è solita riproporre periodicamente i precedenti giochi di Zelda (come accaduto con Zelda Skyward Sword HD su Switch), pertanto una nuova versione di Breath of the Wild potrebbe non essere ipotesi così remota, nel bene e nel male.