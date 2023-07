3 giochi Xbox Game Pass del 2023 che si viete persi e che dovreste giocare in estate

Mese dopo mese, Xbox Game Pass si arricchisce costantemente con nuovi giochi, tra grandi nomi ed anche chicche meno conosciute. I giochi Xbox Game Pass di luglio 2023 offrono tante produzioni interessanti lato indie, ma non bisogna dimenticarsi nemmeno di quanto già pubblicato nel corso dell'anno.

Di seguito vi elenchiamo 3 giochi Game Pass del 2023 che molto probabilmente vi sono sfuggiti tra i numerosi arrivi mensili, ma che meritano di essere riscoperti:

Chicory A Colorful Tale

La bellissima avventura targata Finji, dotata di uno stile artistico che scalda subito il cuore alla semplice vista, è sbarcata sul Game Pass il 30 maggio. Chicory A Colorful Tale può sembrare un semplice titolo fanciullesco a prima vista, ma è in verità molto più profondo e coinvolgente di quanto si possa immaginare una volta giocato pad alla mano. Se ancora non lo avete fatto dategli allora una chance, non ve ne pentirete.

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch

E' una delle aggiunte più recenti nel servizio Microsoft (è arrivato lo scorso 27 giugno), ma non è da escludere che diversi giocatori lo abbiano messo inizialmente da parte per concentrarsi su altri giochi disponibili. F.I.S.T. Forged in Shadow Torch merita però di essere assolutamente giocato: siamo davanti ad un Action/Platform in stile Metroidvania molto avvincente, con un sistema di combattimento molto vario e sofisticato oltre ad atmosfere steampunk che lasciano il segno. Se amate il genere, avete trovato il prossimo gioco con cui intrattenervi.

Loop Hero

Disponibile nel Game Pass dal 4 aprile, Loop Hero è un avvincente RPG praticamente infinito, con il mondo di gioco che viene continuamente generato in maniera procedurale, con ogni nuova spedizione che sarà del tutto diversa dalla precedente. La grande libertà data al giocatore nel creare il proprio percorso attraverso carte da piazzare in maniera strategica garantisce un gameplay non solo piuttosto vario, ma anche imprevedibile. Non siete ancora convinti? La nostra recensione di Loop Hero potrebbe allora convincerci a giocarlo quanto prima!