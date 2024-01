3 nuovi giochi per Xbox e Game Pass: le uscite top di febbraio 2024

Un nuovo mese è alle porte e con esso anche tanti nuovi giochi per Xbox One e Xbox Series X|S, alcuni dei quali destinati ad arrivare nel catalogo di Game Pass al day one! Scopriamo assieme tutti i titoli in arrivo a febbraio e quali

Calendario dei nuovi giochi per Xbox e Game Pass di febbraio

Knights of Braveland (Xbox Series X|S, One) - 1 febbraio

Adrian's Tale (Xbox Series X|S, One) - 2 febbraio

Dr. Frank's Build a Boyfriend (Xbox Series X|S, One) - 2 febbraio

Draw Rider Remake (Xbox Series X|S, One) - 2 febbraio

Dreamland Solitaire (Xbox Series X|S) - 2 febbraio

Ginsha (Xbox Series S|X, One) - 2 febbraio

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (Xbox Series X|S, One) - 2 febbraio

Mighty Aphid 2 (Xbox Series X|S, One) - 2 febbraio

Persona 3 Reload (Xbox Series X|S, One e Game Pass ) - 2 febbraio

Project Downfall (Xbox Series X|S, One) - 2 febbraio

Suicide Squad: Kill the Justice League (Xbox Series X|S) - 2 febbraio

Alisa Developer's Cut (Xbox Series X|S, One) - 6 febbraio

Dungeonoid 2 Awakening (Xbox Series X|S, One) - 7 febbraio

Cannibal Abduction (Xbox Series X|S, One) - 8 febbraio

Ikonei Island: An Earthlock Adventure (Xbox Series X|S, One) - 8 febbraio

Invector: Rhythm Galaxy (Xbox Series X|S, One) - 8 febbraio

Mustache in Hell (Xbox Series X|S, One)- 8 febbraio

The Inquisitor (Xbox Series X|S) - 8 febbraio

Jubilee (Xbox Series X|S, One) - 9 febbraio

Manitas Kitchen (Xbox Series X|S, One) - 9 febbraio

Banishers: Ghost of New Eden (Xbox Series X|S, One) - 13 febbraio

Arzette: The Jewel of Faramore (Xbox Series X|S, One) - 14 febbraio

Genie Reprise (Xbox Series X|S) - 14 febbraio

Gunvolt Records Cychronicle (Xbox Series X|S, One) - 14 febbraio

Lords of Exile (Xbox Series X|S, One) - 14 febbraio

Tomb Raider I-III Remastered (Xbox Series X|S, One) - 14 febbraio

PlateUp! (Xbox Series X|S, One e Game Pass ) - 15 febbraio

Exorder (Xbox Series X|S, One) - 16 febbraio

Senshi Sokoban Quest (Xbox Series X|S, One) - 16 febbraio

Skull and Bones (Xbox Series X|S) - 16 febbraio

Warhammer 40.000: Chaos Gate Daemonhunters (Xbox Series X|S, One) - 16 febbraio

Froggie A Retro Platformer (Xbox Series X|S, One) - 21 febbraio

Garden Life: A Cozy Simulator (Xbox Series X|S, One) - 22 febbraio

King Arthur: Knight's Tale (Xbox Series X|S) - 22 febbraio

Open Roads (Xbox Series X|S, One e Game Pass ) - 22 febbraio

Flooded (Xbox Series X|S, One) - 23 febbraio

Promenade (Xbox Series X|S, One) - 23 febbraio

Brothers: A Tale of Two Sons Remake (Xbox Series X|S) - 23 febbraio

Star Wars: Dark Forces Remaster (Xbox Series X|S, One) - 23 febbraio

Welcome to ParadiZe (Xbox Series X|S) - 29 febbraio

N.B. Su Game Pass il 6 febbraio arriva anche Anuchard, ma non è una novità essendo un gioco pubblicato originariamente nel 2022.

Gli osservati speciali

Persona 3 Reload - 2 febbraio su Xbox Series X|S e One



La serie di Persona, già ampiamente rappresentata su Xbox, si appresta ad accogliere anche il remake del terzo capitolo, Persona 3 Reload, che per l'occasione finirà immediatamente in Game Pass al day one. Persona 3 Reload ricrea l'originale del 2009 con una grafica all'avanguardia, opzioni per la fruibilità più moderne e un'interfaccia utente al passo dei tempi, senza farsi mancare scene ed interazioni inedite tra i personaggi e un nuovo doppiaggio. La storia è incentrata su uno studente che viene travolto da eventi inattesi finendo per ritrovarsi all'interno dell'Ora Buia, un'ora "nascosta" tra un giorno e l'altro. Leggete la nostra anteprima di Persona 3 Reload per saperne di più.

Suicide Squad: Kill the Justice League (Xbox Series X|S) - 2 febbraio



Non lo neghiamo, l'atmosfera che sta circondando l'arrivo sugli scaffali di Sucide Squad: Kill the Justice League sugli scaffali non è delle più positive. Il gioco di Rocksteady, studio lontano dalle scene dall'epico Batman: Arkham Knight del 2015, non è riuscito a convince l'utenza durante la fase di marketing, ma si tratta in ogni caso di una produzione di tenere d'occhio. Stiamo pur sempre parlando di Rocksteady, una realtà che ci ha regalato i migliori videogiochi sui supereroi sulla piazza. Sucide Squad: Kill the Justice League, tra l'altro, è ambientato nell'Arkhamverse, dunque siamo molto curiosi di scoprire come è stato espanso l'universo narrativo dopo il finale di Arkham Knight. Il gioco, per chi non lo sapesse, è un action-adventure in terza persona incentrato sulla cooperativa, che vede la Suicide Squad impegnata ad affrontare gli altrettanto folli membri della Justice League nell'open world di Metropolis.

Skull and Bones (Xbox Series X|S) - 16 febbraio

Infiliamo Skull & Bones in questa lista sia per mancanza di altre uscite davvero grosse (sono interessanti anche Brothers: A Tale of Two Sons Remake e Tomb Raider I-III Remastered, ma sono altri rifacimenti di giochi già lanciati in passato), sia perché siamo troppo curiosi di scoprire cosa ne verrà fuori dopo un decennio di travagliato sviluppo. Nato da un costola di Assassin's Creed 4: Black Flag (pensate un po' quanto sono lontane le sue radici!), Skull & Bones è un'esperienza piratesca a cavallo tra gioco d'azione e RPG con una spiccata propensione alla cooperativa. Tra battaglie navali, eventi atmosferici avversi, onde anomale e mostri marini sarete chiamati a dominare i mari di un ampio mondo aperto. Potrete avere un assaggio di tutto ciò partecipando all'Open Beta di Skull & Bones al via l'8 febbraio 2024.