3 giochi Xbox spariti nel nulla che vorremmo rivedere nel 2024

Nei piani di Microsoft c'è l'intenzione di pubblicare almeno un'esclusiva a trimestre, ed il 2024 appare già piuttosto promettente con l'arrivo di giochi quali Avowed, Senua's Saga Hellblade II e Towerborne. Ma gli Xbox Game Studios hanno tanto altro in cantiere, compresi titoli al momento scomparsi nel nulla.

A meno di particolari colpi di scena la loro uscita durante il prossimo anno appare davvero improbabile, tuttavia ecco tre giochi Xbox che speriamo di rivedere in azione nel corso del 2024:

Contraband

Annunciato all'E3 2021, Contraband ha fatto perdere completamente le sue tracce da quel momento. Pochissime infatti le informazioni concrete sulla nuova IP di Avalanche Studios pensata come open world di stampo cooperativo, e secondo voci di corridoio Contraband potrebbe non uscire prima del 2026. L'opera pare dunque ancora molto lontana dal suo esordio sul mercato, tuttavia la speranza è che nel 2024 possa almeno tornare a mostrarsi così per avere anche solo una minima idea sulle potenzialità del progetto.

Everwild

Anche sulla prossima opera di Rare c'è ormai un silenzio assordante da tanto tempo. Dal suo annuncio ufficiale avvenuto nel novembre del 2019, le novità su Everwild sono state estremamente limitate, lasciando invece spazio a diversi report e rumor dai quali emergeva un presunto sviluppo molto travagliato per il progetto. Le informazioni sono così poche che ancora non è ben chiaro che tipo di gioco è Everwild. Appunto per questo, dopo tutti questi anni, non sarebbe male ricevere qualche grossa novità sul gioco nel corso del prossimo anno.

State of Decay 3

Bonus: Indiana Jones di Bethesda

Anche il nuovo episodio della serie survival diè completamente avvolto nella nebbia.venne annunciato nel corso del 2020, ed anche in questo caso sono stati pochi gli aggiornamenti degli sviluppatori sullo status dei lavori.Secondo i rumor più recenti il nuovopotrebbe addirittura uscire soltanto nel 2027: se la situazione è davvero questa allora potrebbe essere davvero difficile un suo ritorno in scena nel 2024, ma noi ci speriamo comunque., poco dopo l'annuncio dell' acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e in questi quasi tre anni del gioco non abbiamo visto nulla, nemmeno un logo o un artwork promozionale. Il 2024 deve essere l'anno (almeno) del primo trailer, non siete d'accordo?