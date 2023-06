Fastweb, offerta speciale per i lettori di Everyeye: 100GB in 5G gratis per 3 mesi

Fastweb ha riservato un’ offerta molto speciale per i lettori di Everyeye. L’operatore telefonico infatti propone tre mesi di navigazione in 5G gratuita sulla propria rete mobile che di recente è anche stata premiata da Ookla dove ha superato la concorrenza ottenendo un Award.

La promozione prevede tre mesi gratuiti nel corso del quale è possibile godere di 100 gigabyte di internet in 5G su mobile e minuti ed SMS illimitati verso i numeri nazionali.



Al termine di tale periodo, la promozione si rinnoverà a 7,95 Euro al mese, un prezzo comunque molto conveniente se si tiene conto della possibilità di navigare sulla rete 5G. Previsto anche un contributo per la SIM da sostenere una tantum di 10 Euro. Nell’ambito della normativa europea Roam Like Home, sono inclusi minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali, ed 8GB al mese di navigazione all’estero (anche in UK e Svizzera)

La spedizione della SIM è completamente gratuita e, come si legge direttamente nella pagina dedicata sul sito Fastweb, è possibile attivarla anche con SPID o attraverso la Carta d’Identità Elettronica. Per coloro che non ne sono provvisti, è disponibile il sistema di riconoscimento tramite video selfie.

Ovviamente la navigazione in 5G è disponibile solo nelle aree coperte dal servizio ed esclusivamente dai dispositivi compatibili. Per attivare la promozione basta cliccare sul bottone qui sotto, la pagina vi rimanderà direttamente al sito Fastweb con il vostro codice sconto personale!