3 inaspettati nuovi giochi gratis per Android: tra MMORPG open world e JRPG

Dopo avervi portato alla scoperta di 5 titoli per PC e console approdati su mobile, torniamo a dare un'occhiata a quanto "nascosto" all'interno del Play Store di Google. Infatti, in quest'estate 2022 sono stati lanciati 3 giochi gratis che possono attirare l'attenzione (e risultano per certi versi inaspettati).

Super Hedgehog Rope Hero

Va bene: partiamo dalla principale stranezza. Super Hedgeghog Rope Hero non è un gioco in grado di farsi notare per la qualità ludica, bensì per il tentativo di realizzare una mappa visitabile con un personaggio che sembra ricordare più Ugly Sonic (chi ha detto Cip e Ciop: Agenti Speciali?) che Sonic.

Nonostante dal suo lancio, avvenuto a luglio 2022, il gioco abbia già ottenuto oltre 5 milioni di download, in realtà potreste non volerlo scaricare. Il motivo è da ricercarsi nel numero di annunci pubblicitari presenti, nonché nel fatto che il comparto tecnico non è poi così "spaccamascella" come si potrebbe evincere dalle immagini di presentazione.

Il consiglio è dunque quello di guardare un gameplay di Super Hedgehog Rope Hero: in questo modo comprenderete al meglio cosa intendiamo. Basta prendere visione di un minuto di gameplay per capire che non si tratta esattamente del gioco che ci si potrebbe aspettare. Risultava tuttavia interessante farvi notare l'esistenza di questo titolo, sicuramente inaspettato, che al momento in cui scriviamo si piazza ancora nella top 20 della classifica dei giochi gratuiti del Play Store.

Tower of Fantasy

Il mondo del mobile gaming non è composto, per fortuna, solamente da "stranezze" come quella indicata in precedenza (d'altronde, ultimamente se ne sono viste di tutti i colori anche su PC e console: basti pensare al Kratos approdato su Xbox). A tal proposito, un MMORPG open world lanciato ad agosto 2022 sta attirando l'attenzione di molti: Tower of Fantasy.

L'avventura anime con sfumature sci-fi ha già fatto registrare oltre 1 milione di download sul Play Store e potrebbe allietare parecchie vostre sessioni di gioco, se apprezzate il genere. Se volete informarvi ulteriormente sulla produzione, che ricordiamo è disponibile anche su PC, potreste voler dare un'occhiata alla nostra prova di Tower of Fantasy.

OCTOPATH TRAVELER: CotC

A fine luglio 2022 è approdato in Occidente OCTOPATH TRAVELER: CotC, un JRPG che vi avevamo consigliato di tenere d'occhio qualche tempo fa nel nostro approfondimento sui giochi Android in arrivo più interessanti. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il titolo fa da prequel all'originale OCTOPATH TRAVELER. Un JRPG di questo tipo su mobile? Se volete giocarci, potete procedere al download tramite il Play Store.