I 3 migliori giochi Bethesda di sempre, aspettando Starfield

E' ormai imminente l'arrivo di Starfield su PC e Xbox Series X/S, il nuovo kolossal sci-fi di Bethesda che promette di imporsi come uno dei migliori giochi del 2023. Ma il colosso videoludico del Maryland ha realizzato nel corso della sua storia tanti altri giochi che hanno lasciato il segno.

In attesa di Starfield, vi parliamo dei tre migliori giochi della storia di Bethesda, di quelli che hanno saputo letteralmente conquistare il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Da specificare che stiamo parlando dei giochi sviluppati internamente da Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios, motivo per cui prodotti di eccellente fattura come ad esempio Fallout New Vegas (sviluppato da Obsidian Entertainment) non sono considerati per questo elenco.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Pubblicato nel 2002, è stato il primo gioco in assoluto ad essere sviluppato sotto etichetta Bethesda Game Studios, e ancora oggi è uno dei migliori mai realizzati dalla compagnia. The Elder Scrolls III Morrowind è un RPG puro, fortemente complesso e stratificato che offriva ai giocatori un vasto mondo interamente esplorabile colmo di sfide, segreti e sorprese che aspettavano soltanto di essere scoperte. Splendido da giocare così come da vedere e da ascoltare, Morrowind è considerato una pietra miliare dei giochi di ruolo, divenuto fonte d'ispirazione negli anni a venire per tanti sviluppatori.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Un autentico fenomeno di culto, dal 2011 uno dei videogiochi più popolari in assoluto complici anche le numerose riedizioni realizzate da Bethesda. Ma è sempre un enorme piacere perdersi nuovamente nelle evocative terre di Skyrim, cimentandosi con un quantitativo eccezionale di missioni, attività e scenari da affrontare e scoprire in ogni loro minimo particolare. Epicità e coinvolgimento sono le parole chiave del quinto episodio della serie, tra gli elementi che hanno contribuito a renderlo un nome immortale del panorama videoludico. Ancora non sappiamo con esattezza quando uscirà The Elder Scrolls 6, ma il futuro episodio avrà l'importante compito di rendere onore al suo brand di appartenenza che ha riscritto la storia dei giochi di ruolo.

Fallout 3

"War. War never changes". Sono queste le parole che ci introducono a Fallout 3 e rimaste per sempre ben impresse nell'immaginario collettivo dei videogiocatori. Il classico del 2008 ha portato la sua già iconica serie di appartenenza verso nuove vette qualitative mostrando tutte le tipiche qualità di un'opera Bethesda, tra uno scenario fortemente stratificato ed un'avventura lunga e complessa che sa come lasciare senza parole in più di un'occasione. Il terzo episodio di Fallout è ancora oggi uno dei migliori esponenti del brand: se non lo avete mai giocato recuperatelo, ne vale totalmente la pena!