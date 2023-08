I 3 migliori giochi di Insomniac Games: sì, c'è anche Spider-Man

Dalla sua fondazione nel 1994 fino ai giorni nostri, Insomniac Games si è distinta come una delle software house più famose e rinomate del panorama videoludico, ponendo la propria firma su grandi progetti realizzati soprattutto per conto di Sony.

Sono stati decine i titoli sviluppati dalla compagnia californiana, che ha dato vita a serie entrate nell'immaginario collettivo dei fan di tutto il mondo come ad esempio Spyro The Dragon e Ratchet & Clank. Elencare le più grandi produzioni dell'azienda non è facile, ma noi ci proviamo: ecco i tre migliori giochi finora realizzati da Insomniac Games.

Spyro 2 Gateway To Glimmer

Noto anche con il sottotitolo di Ripto's Rage negli Stati Uniti, Spyro 2 Gateway To Glimmer si può considerare come il gioco che ha dimostrato in maniera definitiva di che pasta è fatta Insomniac. La seconda avventura del draghetto viola si presenta molto simile al predecessore, ma lo perfeziona ulteriormente con più contenuti, un level design più curato ed un maggior numero di sfide e collezionabili da trovare. Il risultato finale è uno dei migliori Platform mai visti sulla prima PlayStation, ma in ogni caso resta una dura lotta decretare qual è il gioco di Spyro più bello.

Ratchet & Clank 3

Con l'avvento della PlayStation 2, l'azienda si lascia alle spalle Spyro per dare vita alla serie di Ratchet & Clank, a oggi quella più longeva e simbolica della storia di Insomniac e che vanta oltre una decina di giochi tra principali e spin-off. Ma Ratchet & Clank 3 viene ancora oggi considerato dai più come il punto più alto toccato dal brand, capace di portare alla massima espressione il gameplay Action/Platform alla base del brand così come le sue atmosfere e la sua vena umoristica. Non a caso il terzo capitolo è anche quello con la media Metacritic più alta della serie, pari a 91.

Marvel's Spider-Man

Con l'originale Marvel's Spider-Man Insomniac ha letteralmente fatto jackpot: non solo siamo davanti ad uno dei più grandi successi della storia PlayStation con oltre 20 milioni di copie vendute, ma in generale si tratta della più importante rappresentazione videoludica dell'iconico supereroe Marvel, capace di catturare al 100% l'essenza del personaggio vista nei fumetti ed al cinema. Un prodotto di elevata caratura, imperdibile per ogni fan di Action/Adventure e di supereroi. E con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 fissata al 20 ottobre 2023, c'è la seria possibilità che Insomniac si superi ancora una volta.

E voi cosa ne pensate? Diteci quali sono secondo il vostro parere i giochi Insomniac più belli finora pubblicati!