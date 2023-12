I 3 migliori giochi sportivi del 2023: tra campi di calcio e ring

In un 2023 decisamente ricco di giochi memorabili anche gli appassionati di sport hanno avuto le loro soddisfazioni. Nel corso dell'anno anche questa categoria ha offerto titoli degni d'attenzione in grado di regalare svariate ore di coinvolgimento e intrattenimento.

E dopo aver passato in rassegna la top 3 dei migliori giochi cooperativi del 2023, scopriamo tre giochi sportivi che hanno saputo far parlare in positivo di loro:

EA Sports FC 24

Eletronic Arts avrà pure detto addio al marchio FIFA, ma il suo gioco calcistico annuale continua ad essere una certezza per i fan. Sebbene ci sia ancora qualcosa da perfezionare come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di EA Sports FC 24, il nuovo corso inaugurato quest'anno da EA è partito con il piede giusto, presentandosi ancora una volta ricchissimo di contenuti e modalità di gioco adatte sia agli esperti, sia a chi vuole semplicemente svagarsi con qualche partita. La speranza è che gli sviluppatori possano fare cose ancora più grandi in futuro ripartendo proprio da qui.

NBA 2K24

La serie di NBA 2K è ormai da anni una certezza del panorama videoludico sportivo, ed anche NBA 2K24 lo conferma ancora una volta. A livello di giocabilità e contenuti l'opera targata 2K ha tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze degli appassionati di basket, che si ritrovano tra le mani un'altra simulazione degna di tal nome. Peccato giusto per microtransazioni un po' troppo invasive, ma per il resto anche sul fronte tecnico NBA 2K24 ha tutto ciò che serve per regalare grandi emozioni a chi vive di pane e NBA.

WWE 2K23

Sono ormai lontani i tempi in cui la serie incentrata sulla World Wrestling Federation deludeva i fan con giochi da dimenticare come WWE 2K20. Dopo un ritorno in scena vincente con WWE 2K22, quest'anno WWE 2K23 ha confermato definitivamente che il brand si è ripreso dai suoi momenti peggiori. L'ultimo episodio si è presentato con un roster eccezionale, modalità di gioco tanto numerose quanto ulteriormente perfezionate ed un comparto tecnico ancora più solido. Il tutto senza dimenticare l'azione esplosiva che è possibile scatenare sul quadrato. E chissà, magari il futuro WWE 2K24 riuscirà a far compiere alla serie un ulteriore salto di qualità in avanti.