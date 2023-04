I 3 migliori giochi di The Legend of Zelda, aspettando Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom esce il 12 maggio, aspettando l'uscita del nuovo gioco della serie Nintendo abbiamo deciso di stilare una classifica dei tre migliori giochi di The Legend of Zelda. Sì, lo sappiamo, tre sono pochi e qualche nome illustre resterà fuori... ma vogliamo comunque provarci.

The Legend of Zelda Ocarina of Time

Un masterpiece, un capolavoro assoluto. Il gioco perfetto secondo molti, amatissimo dalla critica (Metascore di 99/100 su Metacritic) e dal pubblico, Ocarina of Time ha stupito tutti quando è stato pubblicato su Nintendo 64 alla fine del 1998. Un gioco rivoluzionario che ha inevitabilmente tracciato la strada da seguire per tutti i giochi del genere, da giocare assolutamente senza se e senza ma.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Secondo posto per Breath of the Wild, il gioco di maggior successo della serie con oltre 25 milioni di copie vendute. Breath of the Wild ha conquistato i giocatori grazie ad un gameplay di assoluto spessore e ad un comparto artistico di alto profilo... una perla del catalogo Nintendo Switch (il gioco è uscito, in ogni caso, anche su Wii U) e presto le vicende narrate in Breath of the Wild giungeranno a conclusione nel sequel Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda A Link to the Past

Vera pietra miliare della softeca Super Nintendo, A Link to the Past è stato fondamentale per plasmare la lore di Zelda, proprio con questo gioco Nintendo introduce infatti alcuni elementi che diventeranno poi dei pilastri della saga. The Legend of Zelda ha contribuito alla nascita di un genere, Zelda II The Adventure of Link era forse troppo confuso, ma A Link to the Past era semplicemente perfetto.

E' vero, tanti esponenti illustri sono rimasti fuori dal podio: pensiamo a The Wind Waker, Twilight Princess, Majora's Mask, Oracle of Seasons & Oracle of Ages, A Link Between Worlds e Skyward Sword, ma ce ne sarebbero in realtà altri meritevoli di entrare in Top 3.

Adesso la parola passa a voi, fateci sapere il vostro podio ideale qui sotto nei commenti!