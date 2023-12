I 3 migliori Remake/Remastered del 2023: non solo Resident Evil 4

Oltre a una lunga serie di giochi inediti, anche nel 2023 non sono mancati numerosi remake e remastered, alcuni di qualità tale da imporsi tra le migliori produzioni pubblicate negli ultimi 12 mesi.

Di seguito vi citiamo tre tra i migliori Remake/Remastered del 2023, da giocare assolutamente se ancora non avete avuto occasione di farlo:

Dead Space

L'anno è iniziato al meglio: Dead Space Remake è stato pubblicato a gennaio ed ha riportato in scena il celebre franchise horror di Electronic Arts dopo un decennio di assenza. E non poteva esserci ritorno migliore: il titolo di EA Motive è una brillante reinterpretazione moderna del classico pubblicato nel 2008, fedele al passato ma al tempo stesso aggiornato e perfezionato nei suoi aspetti meno riusciti, risultando adesso non solo perfettamente al passo con i tempi, ma portando il concept del gioco originale alla sua massima espressione grazie anche all'eccellente direzione audiovisiva. Se avete amato Dead Space, il remake non può assolutamente mancare nella vostra collezione.

Metroid Prime Remastered

Metroid Prime non ha certo bisogno di presentazioni: ancora oggi è considerato uno dei più grandi giochi mai prodotti da Nintendo, capace di evolvere il concept degli Action/Adventure in prima persona verso vette mai sfiorate prima dal genere. A distanza di oltre 20 anni dall'uscita originale su GameCube, la prima avventura 3D di Samus Aran è tornata su Nintendo Switch attraverso un'edizione rimasterizzata che ha reso giustizia a questo classico intramontabile. Retro Studios ha tirato a lucido la sua opera più importante rendendola spettacolare da giocare e splendida da vedere anche sulla console ibrida Nintendo, confermandosi imperdibile ancora oggi esattamente come due decenni fa.

Resident Evil 4

Fare il remake di un capolavoro come Resident Evil 4 del 2005 non era assolutamente impresa semplice, non solo per l'importanza storica avuta dal gioco all'epoca della sua originale uscita, ma anche perché il rischio di non rivelarsi all'altezza di quanto visto 18 anni prima era molto concreto. Eppure, Capcom si è letteralmente superata in quest'occasione: non solo Resident Evil 4 Remake si è imposto come un nuovo standard per questo tipo di progetti, ma è stato anche candidato al GOTY ai The Game Awards 2023: un successo davvero da incorniciare.

Per concludere,