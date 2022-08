I 3 migliori servizi per giocare a titoli PC su smartphone Android

Non ci sono solamente giochi nativi per Android nella lista degli aspetti da scoprire in termini di mobile gaming. Infatti, ormai da un po' di tempo si è delineata una possibilità interessante per coloro che sono soliti divertirsi tramite smartphone e tablet, ovvero giocare a titoli PC su smartphone Android.

Si fa riferimento al diffondersi dei servizi di cloud gaming, ovvero della possibilità di usufruire in streaming, mediante una connessione a Internet prestante, di titoli "classici", ovvero usciti nativamente su PC o console.

Certo, non tutti apprezzano questa tipologia di esperienza, ma la sempre più ampia diffusione della banda larga e la possibilità di giocare con controller, oltre che mediante comandi touch, sta portando un buon numero di utenti a scoprire un nuovo modo di intendere il videogioco.

Quelli indicati di seguito sono i principali servizi di cloud gaming disponibili su piattaforma Android, ritenuti validi da parecchie persone. Va precisato che non esistono solamente queste soluzioni (ad esempio, all'estero c'è anche Amazon Luna, che offre una selezione di titoli giocabili tramite abbonamento Prime), ma in questa sede risulta interessante fornire un quadro generale a coloro che non hanno mai approcciato come si deve questo mondo.

Xbox Cloud Gaming

Originariamente conosciuto come Project xCloud, Xbox Cloud Gaming è il servizio di streaming, attualmente in beta, di Microsoft. La possibilità di giocare a titoli PC su Android è disponibile per coloro che sottoscrivono un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, ma è possibile testare il servizio gratuitamente su dispositivi mobili.

In che modo? Nel caso ve lo siate perso, l'accesso a Fortnite è libero. Come spiegato sul portale ufficiale di Epic Games, infatti, in questo specifico caso non è richiesto alcun abbonamento (tra l'altro, basta passare per il browser per poter giocare). Per il resto, il catalogo di Xbox Cloud Gaming comprende titoli per tutti i gusti e sempre più giochi stanno integrando il supporto ai controlli touch. Se volete approfondire ulteriormente le possibilità offerte dal servizio di Microsoft, potete fare riferimento alla nostra prova di Xbox Cloud Gaming.

NVIDIA GeForce NOW

Un servizio disponibile da tempo e ormai ben conosciuto dagli appassionati è NVIDIA GeForce NOW. Mediante l'apposita applicazione scaricabile direttamente dal Play Store di Google, è possibile accedere a un catalogo in continua evoluzione, che attualmente vanta oltre 1.000 titoli.

Esiste un piano gratuito: ad esempio, tutti possono provare Fortnite su GeForce NOW, anche senza sottoscrizione. A tal proposito, di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la prova di Fortnite con controlli touch su GeForce NOW, ma se siete interessati potreste voler approfondire anche la nostra guida su come attivare l'abbonamento gratuito di GeForce NOW e la nostra prova del piano GeForce NOW RTX 3080.

Google Stadia

Lo sappiamo: per il momento Google Stadia non ha rappresentato il futuro che qualcuno si aspettava. Tuttavia, dato che si fa riferimento ad Android, sistema operativo della società di Mountain View, risulta complesso non citare il servizio di BigG in questa sede. Non manca ovviamente l'app scaricabile dal Play Store.

L'approccio scelto da Google è far pagare solamente per i giochi, anche se esiste l'abbonamento Stadia Pro (ci sono nuovi titoli ogni mese e non manca la prova gratuita di un mese). Inoltre, non tutti lo sanno, ma qualche esperienza da provare su smartphone senza pagare c'è: ad esempio, esistono le demo di Immortals Fenyx Rising, Resident Evil Village e Chorus. Ci sono poi anche produzioni come Destiny 2.

Insomma, la possibilità di scelta in termini di servizi cloud gaming per Android, così come di opzioni per provare gratuitamente questa tipologia di esperienza, non manca di certo.