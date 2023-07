I 3 minigiochi più belli di Final Fantasy: c'è anche il più amato di sempre

Final Fantasy è conosciuto non soltanto per le sue storie ricche di profondità, ma anche per moltissimi dei minigiochi che costellano il suo gameplay. In moltissimi casi abbiamo speso ore e ore dilettandoci in attività che, pur non avendo granché a che vedere con la trama, ci hanno assorbito con lo stesso coinvolgimento.

Ripercorriamo in questo articolo i tre minigiochi più belli di Final Fantasy, quelli che nel corso degli anni hanno fatto la storia e che ancora oggi, di tanto in tanto, sentiamo il bisogno di rigiocare per la loro capacità di non tramontare mai.

Blitzball

Il Blitzball è uno sport acquatico presente e giocabile in Final Fantasy X, nonché unico svago di una popolazione afflitta da quel tormento ricorrente che prende il nome di Sin. Si tratta di un minigioco che si svolge all’interno di una Sferopiscina e ci consente di reclutare talenti e disputare partite fino a conseguire il titolo di campioni. Questo passatempo ci ha tenuti impegnati per ore e ore, anche nei momenti più cruciali della storia. Abbiamo messo insieme gli elementi della squadra perfetta e abbiamo riportato in alto il nome dei Besaid Aurochs, un tempo derisi, guadagnandoci la vittoria più appagante di tutte: quella di aver strappato dal volto degli avversari quel sorrisetto beffardo che lo dipingeva. Sì, soprattutto a voi, cari Luka Goers.

Becca qui, Chocobo!

Final Fantasy IX impiega i chocobo nel modo forse più creativo e divertente di tutti i capitoli della saga. Il minigioco che li riguarda, dal nome “Becca qui, Chocobo” ci accompagna per tutto il corso dell’avventura e ci ripaga con uno straordinario senso di scoperta ed equipaggiamento di alto livello.

Dopo aver iniziato questa attività secondaria nel primo Chocobosco, infatti, posiamo gradualmente allenare il nostro chocobo per scavare in terreni dalla morfologia diversa e dissotterrare Chocografie, da adoperare come indizi per rintracciare nella mappa del mondo luoghi segreti ricchi di tesori.

Non soltanto: questo minigioco è anche l’unico mezzo per raggiungere location segrete, una delle quali è la dimora del boss più potente del gioco. L’intera side-quest, accompagnata da una serie di tracce musicali perfettamente calzanti, è strutturata in modo divertente ed estremamente soddisfacente. Se il progetto del remake di FInal Fantasy 9 esiste, sicuramente vorremmo ritrovarlo.

Triple Triad

Questo minigioco, che compare in Final Fantasy VIII, è indubbiamente uno dei più amati dai fan della serie, nonché spesso uno dei più noti anche tra chi la conosce di meno. Si tratta di un gioco di carte che rendeva socievole persino un lupo solitario come Squall Leonhart.

Attraverso una miriade di attività secondarie, sfide con i nemici o minigiochi segreti, era possibile collezionare sempre più carte con cui ampliare il proprio mazzo. Le carte del Triple Triad venivano poi usate in un match contro un avversario, secondo le regole in vigore nel luogo in cui si disputava la partita, e consentivano – in caso di vittoria – di strappare una o più carte dal mazzo del giocatore sconfitto. Il minigioco era affrontabile unicamente all’interno di Final Fantasy 8 contro la CPU. Tuttavia, una variante online del Triple Triad è stata implementata nell’MMO Final Fantasy XIV: Online, in cui è possibile raccogliere una miriade di carte, sfidare la CPU in game, ma anche disputare tornei o partite contro gli altri giocatori online.

Qual è, invece, il vostro minigioco preferito nella saga di Final Fantasy? A quale avete dedicato più tempo? Se siete curiosi di fare un tuffo nei ricordi, potete rinfrescarvi la memoria ripercorrendo con noi tutti i minigiochi di tutti i primi quindici capitoli di Final Fantasy.